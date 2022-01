$!Alfredo Adame “a mí me pega”, dice mujer con la que peleó el actor

Alfredo Adame , conductor y ex político, sigue en polémica a raíz de la pelea que protagonizó en la vía pública de la Ciudad de México con una familia.

“Hola yo soy la chica y tengo videos donde el viejo -Alfredo Adame- me pega” , indicó la mujer de nombre Maythe.

Asimismo, comentó que Alfredo Adame se molestó porque su esposo no le había dado el paso:

“El señor se bajo muy picudo... sólo porque mi esposo no le dio el paso y le empezó a pegar al carro... A mí es a la que me pega y por eso yo le empiezo a pegar. Por eso mi esposo le pega ...y el señor no sabe pelear solo sabe mentar madres y claro yo tengo videos”, escribió en otro tuit.