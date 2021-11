Alberto Ruy Sánchez pinta con palabras a la poeta Anna Ajmátova

“ Es una novela, no solo sobre su lucha contra la adversidad, sino de la lucha de anna por crear su voz, que refuerza su alma y le da la fuerza para soportar lo demás. esa búsqueda de una voz poética es una manera de estar en el mundo ”, dice este domingo el autor en entrevista a efe.

Ruy Sánchez cuenta cuando, ya en el poder, el sátrapa manda a asesinar a quienes lo negaron, pero hace una excepción. A la poeta prefiere hostigarla, prohibirle publicar y mantenerla viva para que vea la muerte de sus amigos.

Vera Tamara, que antes apareció en la novela “Los sueños de la serpiente” de Ruy Sánchez, tiene la misión de averiguar cómo logra Anna que la publiquen en el extranjero cuando desde la autoridad se busca ejercer un control absoluto sobre ella. La poeta lo consigue con una burla inteligente que la espía jamás delata.

“Esa historia es bella, una historia de ingenio, es el silencio que habla, pero lo que me importó fue la fuerza poética de adentro para poder hacer eso; no cualquiera lo haría, no cualquiera pensaría que vale la pena correr el riesgo, que en su caso fue grande”.

Al liberar el expediente de Anna Ajmátova, Alberto Ruy Sánchez emprende un viaje en el que desvela la personalidad paranoica de Stalin, los detalles del mundo literario de Rusia en los inicios del siglo pasado y capítulos de la vida de la poeta, entre ellos un romance sísmico y fugaz con el artista italiano Amedeo Modigliani.