Alejandro Vázquez Ortiz quema el asfalto de la Saltillo-Monterrey en su nueva novela

En la coordenada cinematográfica sí hay mucho que explorar, todas estas road movies de los años 70, se me hicieron muy interesantes y los estuve explorando. De ahí pasar a la literatura fue de depurar el lenguaje para que fuera rápido, conciso, e incluso dentro las escenas de la carrera, ya cuando inicia sí hago un fraseo más largo, para que el ritmo de la propia acción vaya marcando el avance de los automóviles. Cuando están los personajes un poco más en su ambiente son más cortos, muchos diálogos, y cuando empieza la carrera hago como un encabalgamiento de oraciones”.

“Por un lado en la literatura casi no hay se aborda el tema de los automóviles. Sí hay ejemplos, pocos, los estuve investigando. Pero una coordenada fundamental, literaria, es ‘Crash’ de J.G. Ballard. También está una novela de Alessandro Baricco, y también hay un escritor norteamericano que escribió básicamente novelas juveniles o tipo pulp que se llama Henry Gregor Felsen, y de hecho él influyó mucho en Stephen King.

Se trataba de problematizar la ciudad de Monterrey, su idiosincrasia, la forma en que circulamos. De hecho las estadísticas muestran que desde hace muchos años Nuevo León es el número 1 siempre en accidentes viales a nivel nacional y tenemos tres veces más accidentes que el segundo lugar. Entonces no es algo casual, hay algo evidente en la idiosincrasia de la ciudad que hace que pasen estas cosas”.

“Por mi trabajo estoy muy cercano a este mundo y es algo que me interesa mucho. La decisión estética de asumir este territorio la hago en parte porque lo conozco pero también porque siempre acompaña a la literatura del norte, que es muy localista en el sentido de que defiende sus espacios.

En entrevista con VANGUARDIA el autor explicó parte de lo que compone esta historia, que aborda una carrera en la carretera Monterrey-Saltillo, la cual no es ajena a los accidentes y la violencia en la realidad, y aún menos en esta ficción.

¿Cómo fue para ti, que trabajas en esta área, explorar el tema desde la literatura?

“Yo había ganado premios literarios y demás, y se me hacía interesante que cuando me preguntaban que a qué me dedico y les decía que trabajo en un yonque, donde recibimos los motores y los desarmamos, y se quedaban fascinados. Les llamaba la atención a la gente y yo vi que había algo muy estético en ese sentido, hay muchas imágenes que podemos trabajar y fue una cierta picardía de elegir el tema, de explorarlo y de trabajarlo mucho. Se sintió interesante porque para mí es casi la cotidianidad y ya literalizarlo fue interesante”.

Mencionas algunas estadísticas, ¿en la novela dónde termina esa realidad y comienza la ficción que tú planteas?

“La novela no puede ser entendida en clave de realismo, sí creo que hay un punto que lo que dirían los que conocen de ciencia ficción, como Ramón López Castro, que denomina algo así como ‘ciencia ficción de 5 minutos en el futuro’. Quiere decir que es como todas las reglas de la realidad, todo está en el mismo lugar, pero hay elementos y reglas de esta misma realidad que están como alteradas, tuneadas, están aceleradas, hasta cierto punto modificadas para crear un ambiente que se junta con el territorio pero a la vez lo lleva a un paroxismo extraño. Es la realidad pero a la vez con un punto de exageración para enfatizar estos elementos que están en clave de crítica”.

Al respecto de esta crítica, ¿qué lugar tiene en el libro la discusión sobre temas como la cultura vial, la peatonalización de las calles, el desarrollo urbano, etc.?

“Si, están problematizadas ahí. De hecho en algunas pausas de vértigo de los personajes, aparece una figura muy misteriosamente en todos los lugares y plantea cosas por el estilo; cómo el centro de Monterrey está abandonado, ahorita hay discusiones sobre la gentrificación. Esta construcción de la ciudad a partir de suburbios, casi todos de interés social, el transporte público está desbordado. Todo eso forma parte del universo donde están estos personajes y lo que los orilla a esta masacre, a esta violencia”.