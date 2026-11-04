$!Alfonso Carlo explora las complejidades del Síndrome del Cuidador en novela

En México hay más de 30 millones de personas cuidadoras. Su trabajo no es remunerado y abarca casi la totalidad de sus días. Más del 75% son mujeres y se trata de una realidad que apenas comienza a visibilizarse, sobre todo a partir de un padecimiento que muchos padecen y casi nadie reconoce: el Síndrome del Cuidador. Este es el núcleo a partir del cual el dramaturgo Alfonso Carlo creó la obra “Familia como cualquier otra”, que este año publicó como novela y que ya se puede encontrar a través de Amazon. La historia sigue principalmente al personaje de Esther, una mujer que quedó a cargo de su padre, mientras sus hermanos continuaron sus proyectos de vida. Sin un afán de juzgas a buenos o malos, el libro retrata las complicaciones que surgen en las dinámicas familiares cuando los cuidados de una persona que ya no se puede valer por sí misma recaen en alguien que debe renunciar a todo por ello.

“Es un tema que no podemos pasar por alto, salvo que, y lo voy a decir cruelmente, nos muramos antes de tiempo. Pero si la biología y la naturaleza nos lleva hasta esa etapa de vida y Dios nos guarda con salud, qué padre, pero si no es un tema que no nos detenemos a pensar”, comento el autor para VANGUARDIA, recordando que “si no nos toca cuidar vamos a ser cuidados”. El también director teatral compartió que ya llevaba un tiempo considerando la posibilidad de publicar el texto, pero hacerlo tal cual como guión de teatro no era viable, pues no es un tipo de literatura que el público busque. Por eso optó por transformarlo a narrativa, aunque el diálogo sigue estando muy presente. “Como obra de teatro, al final de las funciones siempre llegaba alguien a compartir su experiencia. ‘Si yo hubiera sabido esto a tiempo’ no hay función en donde no se nos repita esto, entonces también genera este compromiso de difusión”, recordó.

La historia de “Familia” surgió de “La higuera”, un montaje previo de su autoría donde había un personaje que presentaba, de manera implícita, los rasgos del Síndrome del Cuidador, y un doctor especialista que acudió a una de las funciones se lo hizo saber y con el tiempo este hallazgo le permitió desarrollar la historia. “Cuando estaba escribiendo ‘La higuera’ se metieron a mi casa. Yo tenía 10 años de trabajo no respaldada. Me deprimí horrible. Me fui a vivir al DF y mi roomie me contó que yo le había mandado avances de los primeros tres personajes. Entre ellos no estaba el cuidador, así que rescaté esa primera parte y la terminé de escribir. Estaba con ese coraje por el robo y esos personajes son muy cargados, muy oscuros. Uno de ellos era Lupe, que no escribí con esta consciencia pero de alguna manera tenía presente cómo alguien que cuida siempre tiene esta aspereza, apatía. Y ella es el villano, quien hace sufrir a la señora. Eso es lo que vio este doctor”, mencionó. Este jueves 5 de noviembre se conmemora el Día Internacional de las Personas Cuidadoras, un homenaje a quienes dedican su tiempo y energía al cuidado de personas mayores o con alguna enfermedad discapacitante. “Familia como cualquier otra” ya está disponible en Amazon y para conocer sobre futuras publicaciones del autor o presentaciones del libro pueden seguir sus redes sociales en @ace.arte.vivo.

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