Alfonso Carlo explora las complejidades del Síndrome del Cuidador en novela

+ Seguir en Seguir en Google
Artes
/
    Alfonso Carlo explora las complejidades del Síndrome del Cuidador en novela

‘Familia como cualquier otra’ es una adaptación narrativa de su exitosa obra de teatro, sobre cómo los cuidados de alguien que ya no se vale por sí mismo pueden afectar la convivencia y los lazos

En México hay más de 30 millones de personas cuidadoras. Su trabajo no es remunerado y abarca casi la totalidad de sus días. Más del 75% son mujeres y se trata de una realidad que apenas comienza a visibilizarse, sobre todo a partir de un padecimiento que muchos padecen y casi nadie reconoce: el Síndrome del Cuidador.

Este es el núcleo a partir del cual el dramaturgo Alfonso Carlo creó la obra “Familia como cualquier otra”, que este año publicó como novela y que ya se puede encontrar a través de Amazon.

La historia sigue principalmente al personaje de Esther, una mujer que quedó a cargo de su padre, mientras sus hermanos continuaron sus proyectos de vida. Sin un afán de juzgas a buenos o malos, el libro retrata las complicaciones que surgen en las dinámicas familiares cuando los cuidados de una persona que ya no se puede valer por sí misma recaen en alguien que debe renunciar a todo por ello.

“Es un tema que no podemos pasar por alto, salvo que, y lo voy a decir cruelmente, nos muramos antes de tiempo. Pero si la biología y la naturaleza nos lleva hasta esa etapa de vida y Dios nos guarda con salud, qué padre, pero si no es un tema que no nos detenemos a pensar”, comento el autor para VANGUARDIA, recordando que “si no nos toca cuidar vamos a ser cuidados”.

El también director teatral compartió que ya llevaba un tiempo considerando la posibilidad de publicar el texto, pero hacerlo tal cual como guión de teatro no era viable, pues no es un tipo de literatura que el público busque. Por eso optó por transformarlo a narrativa, aunque el diálogo sigue estando muy presente.

“Como obra de teatro, al final de las funciones siempre llegaba alguien a compartir su experiencia. ‘Si yo hubiera sabido esto a tiempo’ no hay función en donde no se nos repita esto, entonces también genera este compromiso de difusión”, recordó.

$!Alfonso Carlo explora las complejidades del Síndrome del Cuidador en novela

La historia de “Familia” surgió de “La higuera”, un montaje previo de su autoría donde había un personaje que presentaba, de manera implícita, los rasgos del Síndrome del Cuidador, y un doctor especialista que acudió a una de las funciones se lo hizo saber y con el tiempo este hallazgo le permitió desarrollar la historia.

“Cuando estaba escribiendo ‘La higuera’ se metieron a mi casa. Yo tenía 10 años de trabajo no respaldada. Me deprimí horrible. Me fui a vivir al DF y mi roomie me contó que yo le había mandado avances de los primeros tres personajes. Entre ellos no estaba el cuidador, así que rescaté esa primera parte y la terminé de escribir. Estaba con ese coraje por el robo y esos personajes son muy cargados, muy oscuros. Uno de ellos era Lupe, que no escribí con esta consciencia pero de alguna manera tenía presente cómo alguien que cuida siempre tiene esta aspereza, apatía. Y ella es el villano, quien hace sufrir a la señora. Eso es lo que vio este doctor”, mencionó.

Este jueves 5 de noviembre se conmemora el Día Internacional de las Personas Cuidadoras, un homenaje a quienes dedican su tiempo y energía al cuidado de personas mayores o con alguna enfermedad discapacitante.

“Familia como cualquier otra” ya está disponible en Amazon y para conocer sobre futuras publicaciones del autor o presentaciones del libro pueden seguir sus redes sociales en @ace.arte.vivo.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Libros

Mauro Marines

Mauro Marines

Egresado de la licenciatura en Artes Plásticas con acentuación en Gestión Cultural por la Universidad Autónoma de Coahuila. Reportero y editor de la sección Artes Vanguardia.

Productor y locutor del programa de radio Camino a Casa de Radio Concierto 97.7 FM. Desarrolla desde 2020 el proyecto de archivo y divulgación histórica “Sobres las tablas: Historia del teatro en Saltillo”. Participó en el Coloquio de Periodismo Cultural 2.0 en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua en el 2019 y en el Diplomado de Periodismo de Soluciones impartido por la Fundación Gabo, así como en talleres, diplomados y seminarios sobre diferentes disciplinas artísticas a cargo de maestros como la crítica de teatro Luz Emilia Aguilar Zinser, el pianista y coach vocal Alejandro Reyes-Valdés y la dramaturga Verónica Bujeiro, entre otros. Premio de Periodismo Armando Fuentes Aguirre 2022 en la categoría Entrevista.

Selección de los editores
Las empresas Altos Hornos de México (AHMSA) y Minera del Norte (Minosa) se mantienen en concurso mercantil mientras se analiza la viabilidad de un consorcio para su compra.

Ven viable compra conjunta de AHMSA y Minosa; aún sin oferta formal
97.5% de casos de extorsión cometidos durante 2025 quedó en ‘cifra negra’, pues no hubo denuncia o no se inició investigación.

Se dispara 65% extorsión en México, advierte organización
Los consejeros buscan medidas para “restaurar la integridad y fortalecer los controles de gestión administrativa” del órgano electoral.

Solicitará INE auditorías externas por anomalías en contratos de gestión de Taddei
Fotografía publicada en las cuentas oficiales de X @jamestalarico y @ginafortexas que muestra a James Talarico (i) y Gina Hinojosa brindando por su victoria en un local de Texas.

Un ‘terremoto político’ en Texas, impulsan los latinos una histórica victoria demócrata

Claudia Sheinbaum descartó visitar Uruapan para reunirse con Grecia Quiroz, a un año del asesinato de Carlos Manzo.

Sheinbaum descarta reunirse con Grecia Quiroz durante el primer aniversario del asesinato de Carlos Manzo
Los descuentos directos encabezan las razones para aprovechar la temporada.

Buen Fin 2026: 8 de cada 10 mexicanos usarán crédito para comprar, revela Ipsos
Los comercios del Centro Histórico de Saltillo ofrecerán descuentos y promociones durante todo noviembre para atraer a más visitantes.

Todo noviembre será de ofertas en el Centro Histórico de Saltillo; anuncian comerciantes

Con cuatro preseas doradas, Natalia Carrales representó a Coahuila en una competencia que reunió a cerca de 700 deportistas de distintos países.

Coahuilense Natalia Carrales gana cuatro oros en el Panamericano de Karate WUKF 2026