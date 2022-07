“Cuando estaba empezando con este libro lo primero fueron estas dos partes. Los primeros textos de ese poemario fueron escritos tratando de seguir métrica y los terminé y los veía y no sonaban, cuando los leía en voz alta, como que no era mi voz. Entonces tocó un poquito matar los poemas y reacomodarlos para encontrar esta cercanía y esta voz en la que estoy tratando de trabajar. Justo esto de acercarlo a las personas, que no se vuelva indescifrable, que no se vuelva complejo, sino que sean muy cercanos, muy directos, que creo que también es difícil de lograr, como la simpleza y la sencillez en la literatura”, añadió.

“Leí un poema de Nicanor Parra, donde hace un epitafio a Gabriela Mistral, y me pareció muy bello que hasta los epitafios pueden ser poéticos y creo que eso es algo que nunca nos enseñaron en la escuela. Creo que va de la mano con esto de jugar con las palabras, jugar con los textos y alejarnos de las estructuras. Eso es lo que forma ‘Aquí no hay sed’, sí desde la necesidad de dejar cierto peso, dejar vergüenza, dejar miedo y mostrarse honesto”, explicó respecto al último apartado, donde explora el potencial de este género.

Así Parra lo inspiró para encontrar en el epitafio una belleza inesperada, así también tiene otros referentes que compartió con nosotros.

“Jaime Sabines siempre ha sido de mis poetas favoritos, me ha parecido un poeta muy cercano, no es tan rebuscado. Y en temática, por ejemplo, leí a Irene Solà Sàez, escritora catalana, que en su libro habla sobre cómo tenemos varias muertes en vida pero ninguna nos mata por completo, y no tenemos el alivio de estar muertos, sino que tenemos que seguir viviendo. Emily Dickinson también tiene unos poemas que hablan sobre la muerte, y por eso la primera parte de mi poemario explora un poquito de este enfoque en los traumas, lo que ha sido un antes y un después en mi vida”, compartió.

Y si bien “Aquí no hay sed” tiene estos objetivos primarios, tampoco se desprende de una de las principales misiones de este autor, que han estado presentes desde los inicios de su carrera: el llevar la lectura a más personas.

“La poesía es un género que no se consume tanto, se le tiene miedo o simplemente no agrada al lector. Creo que en parte es porque estamos acostumbrados a la novela y a leer la poesía como si fuera novela, no con la paciencia o con el ojo un poco más enfocado entre las líneas, pero afortunadamente yo creo que, por lo menos lo que veo en mis presentaciones, es que las personas asisten, compran los libros, los leen y eso me emociona muchísimo”, concluyó.