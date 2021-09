$!Charlan sobre el mundo editorial en la FILC 2021

“Yo creo que Adelphi nos representa uno de los ejemplos luminosos de un mundo editorial que desde luego tenemos que pensar, pero que es cada vez más difícil vivir. No hay comparación posible”, expresó sobre este último al comparar el éxito de esta editorial con el de otras propuestas de menor calibre.

Otro de los puntos fue el de su perspectiva como editor para elegir la publicación de ciertos autores, a lo cual comentó que “mi primera problemática deriva del hecho de que soy también profesor, de que he vivido varios en España, me vine a México, he dado clases de literatura italiana, etcétera; y la idea de que a veces se vuelve más complicado volver accesibles ciertos textos a los lectores, en un mundo que vive bajo las dificultades de una industria editorial que cada vez más se ha vuelto un oligopolio y donde efectivamente haría falta buscar, y México es un gran ejemplo de esa búsqueda, la gran resiliencia de sus editoriales independeintes, pero donde hace falta buscar espacios que puedan publicar por ejemplo géneros literarios menos considerados por los grandes grupos editoriales”.