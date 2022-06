$!Con ‘No limits’ Picuy Soto comparte el lujo de experimentar

“Sí fue sin permiso”, explicó Soto en entrevista para VANGUARDIA al respecto de crear este tipo de arte, que por naturaleza es ilegal, en un entorno más controlado, “le estuve diciendo a Adair [Vigil, socio fundador de Lomelí]que hiciéramos algo, y por una u otra cosa no habíamos dado con la fecha y un día con la lata en la mano, terminamos de pintar un mural y sobraron tres latas, dije, mira, vamos a rayar y luego vemos. Entre que sí que no, yo ya estaba dándole. Con mucho permiso no fue, digamos, fue una pieza de tres, cuatro minutos como en la calle”.

“Me sentí bien chido porque yo vengo de ahí. Yo no sabía que me gustaba pintar en un lienzo, en un canvas porque nadie llega nunca y te dice, ‘mira yo soy la pintura, puedes hacer esto’. Creo que ponerlo detrás de las obras es bien importante, porque de ahí vengo. Traté de recrear los espacios ilegales donde pinto usualmente, y me reflejo más con eso, me siento más cómodo, aunque me dieron otro tipo de materiales, otro tipo de disciplina, otro tipo de ayuda”, agregó.