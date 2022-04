$!‘Con o sin colita’, una obra infantil para chicos y grandes

Las luces se encienden y en el escenario aparecen tres personajes, una gatita que se encuentra llorando desconsolada, un ratón de biblioteca y una escoba. El problema surge a la vista de los espectadores, la gatita ha sido abandonada y ha llegado hasta el hogar de “El panzotas” un hombre muy malo que la adoptó con un único objetivo, deshacerse de un ratón que ronda su casa y se come su queso.

La obra transcurre con una amistad poco común entre la gatita abandonada, el ratón y la escoba, quienes pasan las horas ideando un plan para que “El panzotas” no saque a la gatita a la calle por no cumplir con su única tarea, matar al ratón, quien se convirtió en pocas horas en su amigo más fiel. La escoba, por su parte, aunque al inició no quería formar parte de esta historia, al final da su brazo a torcer, pues ella tampoco quiere que tiren a la gatita a la calle.

Sin embargo, en el intervalo entre pensar el plan y llevarlo a cabo, el ratón, busca entre sus muchos libros la manera de engañar al villano; una catapulta, un incendio, son muchas las ideas que pasan por su cabeza, hasta que se le ocurre la única que podrá salvarlos, que le corten la colita. Acción que sus compañeras no aprueban, hacer una de papel es la mejor idea —dicen—. Sin embargo, en este caso no serán ellos quienes decidan ¿Con o sin colita? es la interrogante que lanzan al público. Ellos tienen en sus manos el destino de la colita del ratón.