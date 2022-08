De ciencia ficción y xenofobia

La editorial Bruguera, en la década de los setenta, publicó una serie de antologías de ciencia ficción. La selección se hizo a partir de los textos que aparecían en “Fantasy and Science Fiction”, considerada entonces, según el cintillo de los libros, como la revista “más importante del mundo en los géneros de anticipación y fantasía científica”. Yo tengo el tomo 7 de esta colección. Se titula “SF y Xenofobia”. Carlo Frabetti, en un breve prólogo, comenta que el irracional sentimiento de la xenofobia (aversión a lo extranjero) “es una consecuencia directa del hecho de vivir en un mundo fragmentado por los intereses nacionalistas y siempre en pie de guerra”. La ciencia ficción, a través de la figura del extraterrestre, lanza una crítica a lo absurdo que significa odiar a alguien solo por ser de otro lugar. Para Frabetti existen dos posturas sobre este personaje. En la ciencia ficción de consumo (tanto en el cine como en la literatura) el alien es un monstruo perverso con intensiones de invasión y exterminio. En la auténtica SF sucede lo opuesto: la figura del extraterrestre ayuda a demostrar que “diferente no es sinónimo de malo”.

En el tomo 7 aparecen dos cuentos de escritoras norteamericanas. Ambos tienen en común la presencia de extraterrestres con poderes telepáticos y son relatos que apuntan hacia una reflexión similar. El primero de ellos es “Huellas indelebles” de Zenna Henderson (1917-1983). La autora era una maestra de primaria que escribía cuentos de ciencia ficción. En esta historia, la narradora ―al igual que ella― es una profesora de Rinconcillo, “una escuela con solo un aula y quince estudiantes”. Un día se inscribe un niño nuevo, Vincent Lorma Kroginold. Pronto, la maestra observa que las cosas no son lo que parecen. Vincent pelea con Gene, compañero de clase, porque vio que quería meter a una ardilla en una jaula. Resulta que Vincent asegura que pudo “sentir” que la ardilla no quería ser atrapada. La madre del pequeño explica a la profesora que su hijo es muy sensible y no soporta ver (o leer siquiera) que un ser, ya sea animal o persona, sea obligado a hacer algo contra su voluntad.

Conforme avanza el relato, la maestra empieza a notar situaciones extrañas con los padres de Vincent. El pequeño le revela que no son de este planeta y lo comprueba delante de ella. El niño pudo escuchar telepáticamente a un cosmonauta ruso en problemas con su nave y la familia decide ir al espacio para ayudarlo (sin llamar al FBI, por aquello de los conflictos de los norteamericanos con los rusos).

El otro cuento es “Un extraño en casa” de Kate Wilhem (1928-2018), una destacada y multipremiada escritora de SF. Aquí se entrelazan dos historias. La primera es de Mandy y Robert, una pareja que compra una casa de campo. Al mudarse, empiezan las complicaciones. Todo aquel que entra a la casa padece ataques y nerviosismo. Sospechan que “algo” o “alguien” más habita el lugar. Después se narra la vida de un “groth” varado en la Tierra. Vino, junto con su pareja, a estudiar el comportamiento de la gente. A la muerte de ella, el groth se queda solo. Su nave está hundida en un lago. Para sacarla, requiere ayuda humana. El problema es que sus habilidades telepáticas son muy fuertes y cuando quiere entablar contacto termina enloqueciendo y hasta matando a las personas, lo que le causa gran pesar. Por eso, esperó en la casa durante muchos años para encontrar algún inquilino que pudiera resistir el encuentro. Sin embargo, los terrícolas lo ven como una amenaza y desean matarlo.

¿Por qué ante lo desconocido reaccionamos con violencia? Las escritoras, para mostrarlo, utilizan recursos “de otro mundo”, donde el alien (que etimológicamente significa “de otro origen”) tiene intenciones amigables que no puede explicar por su dificultad en materia de comunicación. Si en estos cuentos podemos empatizar con un extraterrestre incomprendido, ¿por qué no hacerlo con los demás seres humanos que, aunque sean de los nuestros, nos parecen diferentes?

