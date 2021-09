$!‘El artista no existe si no hay espectador’: Antonio Castañeda Ortiz

Como uno de los herederos del minimalismo, y especialmente del trabajo de Kazimir Malevich, Antonio Castañeda Ortiz trabaja con el silencio, con la calma, con el blanco, el espacio vacío en medio un mundo sobresaturado de ideas, imágenes, opiniones y productos. Su postura parte no solo de una propuesta visual, sino también de una filosofía personal, una espiritualidad, que a partir de este jueves compartirá con el público coahuilense en su exposición “EED-9000”, que llega al Museo del Palacio de Gobierno, gracias a la Agencia de Arte Liquen, en coordinación con la Universidad Carolina y la Secretaría de Cultura de Coahuila. La serie, que se expuso por primera vez hace casi un año en la Galería Libertad de la ciudad de Querétaro, toma su nombre, explicó el artista lagunero en entrevista con VANGUARDIA, de los principales elementos que le dieron forma: su origen en el desierto de Torreón y su gusto por el arte de Malevich; uno a través de las siglas que significan Estación Espacio Desierto y el otro como un guiño a la inteligencia artifical HAL-9000 de la película 2001: Odisea del espacio, de Stanley Kubrick, cuya estética se inspiró en la obra del creador del suprematismo. “Lo demás son guiños a la astronomía, que es una cosa que me gusta mucho, a la música, pero la ritual, por ejemplo la música ritual japonesa, gagaku; todas tienen que ver con la búsqueda espiritual de diferentes culturas, desde la judeocristiana, hindú, hasta el Tíbet y Japón y parto de simbolismos gnósticos universales que por ahí se han dado en diferentes tradiciones. Eso lo llevo a la geometría, lo sintetizo y trato de lograr una abstracción lo más mínima posible”, explicó.

A diferencia de sus referentes, Castañeda utiliza el blanco como una “metáfora del silencio” como un “reclamo a la saturación de signos visuales que hay en la vida cotidiana. El exceso de color, exceso de anuncios, de propaganda, que solo entorpecen la mente y la visión. Entonces trato de juntar todas esas cosas y llevarlas a paisajes abstractos”. Recordó que en sus inicios su trabajó tuvo cierta tendencia hacia la figuración y la literalidad. Había formas identificables en sus obras, pero con el tiempo encontró la abstracción un dispositivo más adecuado para entrar en contacto con el espectador, relación que considera vital para el arte. “El artista no existe si no hay espectador [...] A mí me da mucho gusto traerla a Coahuila, no solo porque soy de acá, sino porque mucho de mi estética está basada en el desierto. Nací, crecí en Torreón, viví en Saltillo en casi tres años. Caminé en el monte, en el desierto. Esta pieza que se llama ‘DL18. Punto de encuentro’, DL es Desierto Lagunero, entonces trabajo algunas piezas son como anagramas”, comentó. Su postura con los espectadores de su obra se traduce incluso en el nombre de las obras, que sigue un esquema similar al de la exposición misma, todo con tal de no influir en la lectura que hace el público de la pieza.

“Al tú darle un título también la persona lo busca, y como en las nubes encuentra un pajarito. Si hace un contacto verdadero lo hace, y si no lo hace no pasa nada, al final a mí me interesa que los espectadores hagan un click verdadero y no un click persuadido por un título o por un discurso. Prefiero que ellos lo observen y digan ‘esto es un paisaje’, sí, claro que lo es, porque ¿qué mas sientes ahí?”, explicó, “en mi trabajo busco mucho la luz, el silencio, la introspección, que para mí es como el único camino que tenemos para reconstruirnos como sociedad, reconstruirse en lo individual”. Recalcó que está agradecido de que su trabajo se encuentre ahora en Coahuila, pues le permitirá ver cómo la gente reacciona ante los símbolos que maneja, así como a las propuestas más filosóficas de su obra. “Yo creo que mucho del contorno cotidiano afecta tu percepción, no solo de una pieza artística, sino incluso de tu vida. En tanto tengas una vida mucho más tranquila percibirás el exterior de una manera mucho más tranquila; entre más caos tengas tienes más tendencia a observar el caos pero también tienes más posibilidades para observar la calma. Porque al tener mucho ruido un segundo de silencio puede ser transformador”, dijo, “y yo busco mucho eso. De unos años para acá he tratado de mantenerme al margen del ruido visual, auditivo, literario, televisivo, y procuro más estarme escuchándome a mí, como humano y como productor de arte”.