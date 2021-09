$!‘El narco negocia con Dios’ estrena temporada este fin de semana

En el caso del protagonista, el profesor Alberto Larrazabal, representó un reto intimidante en un principio para Cervantes, pero, como agregó el actor, “hablo con Mabel y ella siempre me ha acompañado en estos procesos de inseguridad, me cuesta trabajo llegar a ese lugar”, y tras un proceso intenso para aceptar su capacidad para interpretarlo lo logró, al grado de que, confesó, ahora disfruta entrar en él.

“Nadie es inocente, no sabemos cómo vamos a actuar en determinadas circunstancias. Todos los personajes sacan ventajas de otros. Viven en esta autocomplacencia, mientras todo vaya bien y nos beneficiemos no pasa nada”, agregó.

Mientras tanto esta es la primera obra de teatro no musical para Martínez, a quien hemos visto en obras como Avenida Q y Next to Normal, pero cuya facilidad para la comedia la directora identificó y explotó para esta producción, donde encarna a Gaby, la hermana de Alberto.

“De entrada no tenía, como que la primera vez que lo leímos, no tenía idea de por dónde iba, porque sí tenía esta noción de lo que era Gaby pero no sabía cómo aterrizarlo, pero me fui dando cuenta que tenía referencias de gente cercana a mí y a mi familia que son como ella”, comentó la actriz.

“Desde acá, desde la actuación, y como me toca tener escenas con los tres, lo confirmo. Como han construido sus personajes te permiten jugar mucho. Yo las escenas con Ana Tere las disfruto muchísimo; escena que tengo con Toño, que es una escena larga, está sucediendo ahí la vida y cuando consigues eso en el teatro y de repente se te olvida, de alguna manera, de repente estas en la escena y estás ahí, construyendo esa vida, esa historia, es bien bonito. Y se termina el ensayo y luego somos amigos y son equipos muy disfrutables”, agregó Cervantes en nombre de sus compañeros de elenco, al cual se suma Andrea Galindo como Paty, la esposa de Alberto.