$!Estos son los perfiles que podrían llegar a la dirección del Instituto Municipal de Cultura de Saltillo

Esta semana Leticia Rodarte Rangel se integró a la Secretaría de Cultura de Coahuila como su nueva titular, tras dos periodos al frente del Instituto Municipal de Cultura de Saltillo (IMCS), un movimiento que ahora deja vacante la dirección de esta última dependencia. El alcalde Javier Díaz González ha comentado a medios que ya están revisando perfiles y de manera extraoficial ya se han mencionado algunos nombres, que incluyen a figuras externas con trayectoria en la gestión cultural como y otros que ya pertenecen al equipo del IMCS.

Ana Sofía García Camil Estuvo al frente de la Secretaría de Cultura del 2011 al 2023, además de que fue directora del Museo Regional de La Laguna en su ciudad natal. Actualmente funge como la subsecretaria de Vinculación Ciudadana, Proyectos de Innovación Social e Inversión Público Productiva en el Gobierno del Estado.

Mabel Garza Blackaller La actriz, directora y dramaturga ya ha estado al frente del IMCS durante la administración de Isidro López Villarreal, del 2014 al 2017. Además formó parte del equipo del Instituto Coahuilense de Cultura a finales de los 90. Actualmente dirige el Centro Cultural La Besana y la compañía teatral Luz del Norte.

Talía Barredo Gestora cultural, artista visual y curadora, es fundadora de la agencia de arte Liquen, así como del proyecto Diario de un Encierro, una red de mujeres artistas de habla hispana, radicadas en algunos países América y Europa. Es la Coordinadora de Artes Visuales del IMCS, institución de la cual también formó parte bajo la dirección de Garza Blackaller.

Gabriela Romero Pinto Ha sido la mano derecha de Leticia Rodarte Rangel a lo largo de las últimas décadas. Fue la subcoordinadora de Difusión y Patrimonio Cultural de la UAdeC cuando Rodarte estuvo al frente de la dependencia y actualmente es la subdirectora del IMCS, por lo que ya ha está familiarizada con la gestión del instituto.

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