Estos son los perfiles que podrían llegar a la dirección del Instituto Municipal de Cultura de Saltillo

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    Estos son los perfiles que podrían llegar a la dirección del Instituto Municipal de Cultura de Saltillo

Tras la integración de Leticia Rodarte a la Secretaría de Cultura, ahora el puesto titular en el organismo municipal está vacante. Ya se barajean algunos nombres de manera extraoficial

Esta semana Leticia Rodarte Rangel se integró a la Secretaría de Cultura de Coahuila como su nueva titular, tras dos periodos al frente del Instituto Municipal de Cultura de Saltillo (IMCS), un movimiento que ahora deja vacante la dirección de esta última dependencia.

El alcalde Javier Díaz González ha comentado a medios que ya están revisando perfiles y de manera extraoficial ya se han mencionado algunos nombres, que incluyen a figuras externas con trayectoria en la gestión cultural como y otros que ya pertenecen al equipo del IMCS.

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Ana Sofía García Camil

Estuvo al frente de la Secretaría de Cultura del 2011 al 2023, además de que fue directora del Museo Regional de La Laguna en su ciudad natal. Actualmente funge como la subsecretaria de Vinculación Ciudadana, Proyectos de Innovación Social e Inversión Público Productiva en el Gobierno del Estado.

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Mabel Garza Blackaller

La actriz, directora y dramaturga ya ha estado al frente del IMCS durante la administración de Isidro López Villarreal, del 2014 al 2017. Además formó parte del equipo del Instituto Coahuilense de Cultura a finales de los 90. Actualmente dirige el Centro Cultural La Besana y la compañía teatral Luz del Norte.

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Talía Barredo

Gestora cultural, artista visual y curadora, es fundadora de la agencia de arte Liquen, así como del proyecto Diario de un Encierro, una red de mujeres artistas de habla hispana, radicadas en algunos países América y Europa. Es la Coordinadora de Artes Visuales del IMCS, institución de la cual también formó parte bajo la dirección de Garza Blackaller.

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Gabriela Romero Pinto

Ha sido la mano derecha de Leticia Rodarte Rangel a lo largo de las últimas décadas. Fue la subcoordinadora de Difusión y Patrimonio Cultural de la UAdeC cuando Rodarte estuvo al frente de la dependencia y actualmente es la subdirectora del IMCS, por lo que ya ha está familiarizada con la gestión del instituto.

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Mauro Marines

Mauro Marines

Egresado de la licenciatura en Artes Plásticas con acentuación en Gestión Cultural por la Universidad Autónoma de Coahuila. Reportero y editor de la sección Artes Vanguardia.

Productor y locutor del programa de radio Camino a Casa de Radio Concierto 97.7 FM. Desarrolla desde 2020 el proyecto de archivo y divulgación histórica “Sobres las tablas: Historia del teatro en Saltillo”. Participó en el Coloquio de Periodismo Cultural 2.0 en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua en el 2019 y en el Diplomado de Periodismo de Soluciones impartido por la Fundación Gabo, así como en talleres, diplomados y seminarios sobre diferentes disciplinas artísticas a cargo de maestros como la crítica de teatro Luz Emilia Aguilar Zinser, el pianista y coach vocal Alejandro Reyes-Valdés y la dramaturga Verónica Bujeiro, entre otros. Premio de Periodismo Armando Fuentes Aguirre 2022 en la categoría Entrevista.

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