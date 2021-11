Hacen un ‘Panorama de Cuatrociénegas’ para meditar sobre su crisis

Desde el texto se plantean varias perspectivas sobre la situación. Una se sitúa en un futuro, donde el valle de Cuatrociénegas ha perdido sus recursos naturales, la vida es casi imposible ahí, todo se acabó, el valle quedó desierto. A través de las voces de Claudia Luna Fuentes, Claudia Gutiérrez y Dona Wiseman también se van contando historias y datos científicos sobre la flora y fauna de la región, única en el mundo, así como la historia del explorador W.S. Brown quien, al llegar al valle en busca de la tortuga de caja (Terrapene Coahuila) especie que no se encuentra en ningún otro lugar del mundo, encontró todo un tesoro de biodiversidad y riqueza paleontológica.

Más que solo una obra de teatro Teatros de Paisaje: Panorama de Cuatrociénegas, realizada desde la Compañía Opcional y con el apoyo del FONCA, el Festival El Aleph y diversas instituciones oficiales de cultura, tiene un sentido, social, en forma de protesta. La obra conecta con el espectador y lo hace reflexionar y despertar en él su sentido “revolucionario” para no quedarse en la silla que ocupa y hacer algo por salvar el valle de Cuatrociénegas de la sobrexplotación de sus mantos acuíferos y su tierra por parte de personas externas que no nacieron ahí, no sufrieron la tierra, ni cuidaron el agua.