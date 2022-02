$!Inauguran muestra fotográfica ‘Humedales de Coahuila’

“Me gusta mucho que me inviten a participar en estos proyectos, porque además de ser proyectos bien interesantes aprendemos mucho en el camino [...] es bien importante la labor que esta realizando la Secretaría de Medio Ambiente en este sentido, ya que, a través de estas rejas, en las cuales ya hemos inaugurado otras exposiciones en conjunto, en este trabajo transversal que hemos realizado y que este nos ayuda a visibilizar estos aspectos que tienen que ver con el medio ambiente y que mucha gente desconocemos pero gracias a estos proyectos podemos saber que existen, su importancia y la maravilla que son. Lo que no se conoce no se puede proteger y en este caso el tener a oportunidad de que en una vía pública como es esta galería [...] cualquier persona que transite, que camine por aquí tiene la oportunidad de ver y admirar lo que hay aquí expuesto”, comentó.

En Coahuila se cuenta con dos sitios de interés mundial en la categoría de ‘Humedales’: Cuatro Ciénegas y Rio Sabinas, lo cual implica atenderlos, protegerlos y garantizar que se mantengan en las mejores condiciones posibles. La importancia de los humedales radica en que son lugares que cuentan con diversidad propia, asimismo influyen notablemente en los lugares que los circundan, creando en sus inmediaciones comunidades vegetales, por ejemplo, los bosques de galería. Sin embargo, son poco conocidos debido a que algunos pueden desaparecer durante algún tiempo, es decir, son zonas inundadas temporalmente, así lo mencionó Arnulfo del Río, autor de algunas fotografías de la muestra:

“Hay algunos humedales que casi no tomamos en cuenta, son aquellos que algunas veces tienen agua, otras no, pero no por eso no son importantes, por ejemplo, en una de estas fotografías se presentan algunas aves, pero si pueden observar, no hay agua, eso no significa que no exista, solo que es un humedal temporal” expresó.

Igualmente hizo un llamado a estudiar y cuidar estos lugares “[...] aunque Coahuila es un lugar desértico, hay una gran cantidad de humedales que es digna de estudiar, de cuidar [...] nuestra vida gira alrededor del agua, somos agua, eso es algo que hay que tener en cuenta”.

La muestra constó de aproximadamente 30 fotografías de diversos autores, entre los que destacan: Arnulfo del Río, Jorge Alberto Treviño, Manuel de Jesús Niño, Arturo Cruz Anaya, Carlos Antonio Luna, entre otros, mismos que en el evento fueron explicando un poco de cada una de las fotografías, el momento en que fueron captadas, las condiciones del lugar, su ubicación y lo que representan.