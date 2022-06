$!‘Incendios’: Un viaje por la guerra y el amor incondicional

“La obra es a partir de la guerra civil en el Líbano, pero no solamente es la guerra en sí, lo que pasó en ese contexto. Es una cuestión más amplia, es parte también de querer salir de la miseria, no solamente la miseria económica, sino humana, social, etcétera”, explicó.

“Es una obra bastante larga”, mencionó Tenorio sobre la duración de esta, “es una obra a la que no le puedes quitar nada. No podemos tener esa concesión con el público, porque cada una es una pieza del rompecabezas que es está armando. Si quitamos algo o lo otro lo que vamos a descubrir al final no va a quedar como debe de ser, porque va a faltar algo”.

“Obviamente lo que buscamos desde la propuesta escénica que no sea una obra pesada. Es densa pero no por eso es una obra que no tenga un flujo de energía y un ritmo que ayude a la gente a no sentir esas tres horas. El texto mismo es tan bello y te da tanto que las cosas comienzan a pasar”, concluyó.

Además de Margal y Dithe el elenco también está integrado por Mónica Almanza, Victoria López, Andrea Galindo, Eleazar García, Raúl Bustos, Alexis Flores, Lucía Sánchez y Carlos Zamora.

“Incendios” tendrá funciones los días viernes, sábado y domingo del 3 al 26 de junio, excepto la última semana, que la función del viernes 24 se cambiará al jueves 23. El horario es a las 20:00 horas viernes y sábado y 19:00 horas el domingo. Los boletos se pueden conseguir a través de cuartapared.boletopolis.com y en el Instagram @cuartapared.