Italia inaugura exhibición del artista disidente chino Badiucao

“Claro que siempre nos sentimos un poco preocupados, no tanto por la seguridad del artista, sino porque sabemos que hay formas más terroríficas de silenciar a artistas disidentes”, dijo Stamboulis.

Después de que en 2018 fuera bloqueado bajo presión un intento previo de montar una exhibición individual en Hong Kong, Badiucao dijo que está “orgulloso y contento” de que la exhibición de Brescia finalmente esté abierta al público.

“Como mi arte siempre se enfoca en los problemas de derechos humanos en China... me convierte prácticamente en enemigo tipo número 1”, dijo Badiucao. “Me cazan. Me acosan, acosan a mi familia, amenazan constantemente a la gente que trabaja conmigo. Por eso, para mí es realmente muy difícil tener una exhibición en una galería establecida, en un museo como este”.