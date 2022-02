$!‘Javier me escuchaba, con las autoridades me sentí juzgada’, Arcelia Verduzco, mamá de Cintia

“Fue por medio de un periódico de aquí de Tijuana, un reportero de ahí fue que nos puso en contacto y así es como conozco a Javier (director de Niña Sola) que me platicó que él quería hacer un documental que hablaba de los feminicidios y que quedaban sin resolverse, entonces me pregunta si yo quiero participar contándole mi historia, y tomo la decisión de decirle que sí.”

¿Cuál fue tu intención principal al participar en Niña Sola? Sé que las autoridades en un principio no te escucharon.

“Pasaban los días y los meses y para mí se me hacían años, no veía yo respuesta de las autoridades, siempre estaba que estar acudiendo a las oficinas a preguntar que avances había y siempre era la misma respuesta, no hay nada hasta ahorita y cuando Javier me habla de este documental, ahí fue mi motivación para ver si por medio de este medio yo lograba que las autoridades hicieran un poquito más, la justicia que se debía, así yo decidí contarle a Javier mi vida”.

¿Qué te dijeron las autoridades cuando fuiste a denunciar?

“Al siguiente día de que pasaron todos los hechos vamos con mi hija a declarar y me empiezan a preguntar cómo es que había pasado todo y hacerme preguntas de mi vida prácticamente [...] cuando yo empiezo a declarar y decirles lo que había vivido con él y me preguntan que si yo había hecho alguna demanda antes y yo les dije que no, me decían señora pero si la golpeó y no hizo nada, prácticamente me hacían sentir que yo había tenido la culpa de lo que había pasado por el hecho de haberme quedado callada. Incluso insinuaron que había sido mi otra hija la que había matado a su hermana y si nos sentimos mal, ella me decía cómo se les ocurre pensar que yo pude hacerle daño a mi hermana y si yo ya me sentía mal, me sentía culpable, con las insinuaciones que ellos me hicieron aún más”.

“No me daban esperanzas de que algún día se hiciera justicia, porque no había evidencias, no había nada que lo vinculara, solamente el hecho de que él tenia llaves de aquí de mi casa. Fue hasta que pasó un año cuando fui a llevarles una fotografía de él y llamaron a los dos testigos que había para que lo identificaran y ya por medio de eso cuando las dos personas vieron la fotografía y lo reconocieron, dijeron que esa era la persona que habían visto entrar a mi casa. fue que procedieron a girar la orden de aprensión, porque antes de eso decían que no podían girar la orden porque no había nada que lo vinculara con el crimen”.

¿Te sentiste más cómoda platicando la historia con el director que con las autoridades?

“Sí, Javier me escuchaba en la forma que me miraba sin juzgarme y hablaba conmigo yo sentía como si estuviera hablando con una amiga, no me hacía sentir culpable, con las autoridades me sentí juzgada [...]”