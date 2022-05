$!‘La historia de los nómadas es sobre la capacidad del hombre para hacer daño y no sentirse culpable’, presenta libro el historiador Carlos Manuel Dávila

Con el libro, además de reconstruir esta historia sobre los nativos del norte, también llamados chichimecas, busca rescatar del olvido a este grupo étnico y con su historia volvernos más tolerantes y empáticos.

“La historia de los chichimecas o nómadas o bárbaros está ahí para reflexionar sobre la capacidad del hombre para hacer daño y no sentirse culpable. Si aceptásemos el apotegma “males son del tiempo y no de España” deberíamos ser consientes y justificar Auschwitz, la trata negrera, el genocidio de Pol Pot, las bombas atómicas...Los bobosarigames, irritilas, gnoopos no volverán, solo quedan sus huellas cenizas y recuerdos”, reflexionó el autor.

“Creo que este libro puede ayudar mucho a repensar muchas cosas. No es que yo quiera que resuciten los indios, eso es imposible, pero probablemente con su historia si podamos hacernos más tolerantes, más positivos, más críticos con los problemas actuales”, concluyó.