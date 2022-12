Versión de DAVID HUERTA

Poeta culto. Libro delicado y profundo.

Con personalísimo sello, Versión eslabona congruentemente un periplo poético que continúa, sin concesiones, sin jamás tenderse a descansar bajo la sombra de sus atisbos, de sus celebradas indagaciones que lo sitúan como una referencia insoslayable de la poesía contemporánea en español. La nueva edición de este libro-llave que reeditamos con orgullo afianza a sus lectores cautivos y busca encaminar a los nuevos por una senda personal y deslumbrante, en cuya vanguardia se encuentra David Huerta, trabajó durante su vida.

Ábaco de granizo de ERNESTO LUMBRERAS

Ábaco de granizo es un recorrido por Ahualulco de Mercado –pueblo natal de Ernesto Lumbreras–, por sus paisajes y por sus calles, que paso a paso se nos vuelven familiares, con personajes como don Panta, quien conduce un “manantial portátil” para llevar agua a domicilio, y su ayudante enano, de quien se cuenta que suele transformarse en un mancebo rico para robarse a las muchachas más bellas de la región. Recuerdos que la imaginación transforma en relatos inolvidables donde no hay límites entre poesía y narrativa, y donde los hechos reales y los ficticios se confunden para instalarnos en un universo maravilloso.

Página tras página, entre leyendas del pasado y realidades del presente, entre excursiones a míticas haciendas y visitas a los negocios importantes de la localidad, entre generosos niños-monstruo y ancianas avaras que llevan al banco costales de monedas de veinte centavos, el pequeño Ahualulco de Mercado de Ernesto Lumbreras se fija en nuestro imaginario personal hasta hacernos sentir que fue allí donde pasamos nuestros primeros años.

Crónica del puerto de Veracruz de FERNANDO BENÍTEZ y JOSÉ EMILIO PACHECO

Una joya para quienes disfrutamos la Historia.

En estas páginas los extraordinarios cronistas Fernando Benítez y José Emilio Pacheco escriben textos amenísimos y llenos de vida que muestran la accidentada historia de la ciudad fundada en 1519. Benítez cuenta la época prehispánica y colonial, y Pacheco se encarga del México independiente, las intervenciones extranjeras, el Porfiriato y la Revolución. Un libro que no se puede dejar y que revive ante nuestros ojos el paso del tiempo en el puerto que durante siglos fue la principal entrada a nuestro país.

A cada cual su cielo de FABIO MORÁBITO

A cada cual su cielo está escrito en cierta forma contra la idea de la importancia. Situaciones mínimas adquieren un grosor inesperado, en virtud de que el poeta ha dilatado de tal manera su mirada sobre las cosas, que no encuentra sustanciales diferencias de grado entre ellas. Los pies de las mujeres turcas; las sábanas tendidas en la azotea que nos liberan de la idea de Dios; la angustia de no saber cómo llegar a Puebla, que está a sólo dos horas de camino; la anuencia a perder un diente por cada buen poema escrito o la nostalgia por un perro del que uno fue dueño sólo una noche, son algunos destellos que asaltan al poeta desde ángulos dispares, obligándolo a escarbar cada vez en una dirección distinta para encontrar sentido a su vida. Permea este libro la idea de la poesía como un estado de radical disponibilidad, en donde cada poema debe conquistarse con la convicción de poder escribirlo, como si fuera el primero. Frente a eso, la experiencia y el oficio son vistos como un surco que nos puede aprisionar, y de ahí, tal vez, la presencia frecuente de anomalías físicas y de estados de excepción (el último hablante de un idioma, el mudo, el ciego, el que le da la espalda a la fiesta o el personaje no identificado en la foto), como si en ellos el poeta intuyera un posible camino hacia una vida más plena.