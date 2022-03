$!‘Matarratas’: Fantasía y aventuras heroicas por una pluma mexicana

Ortuño compartió que a pesar del paso de los años no se ha alejado del género, y aunque la popularidad que ha tenido la fantasía en general a partir de El Señor de los Anillos, y luego por Game of Thrones, dio como resultado muchos intentos por capitalizar este mercado, con productos, considera, no tan interesantes, mantiene ciertas posturas frente a los clichés de esta historias.

“Yo en la adolescencia leía muchos libros de la fantasía heroica y me interesé un montón por ese tipo de literatura y de ahí a pasé a leer sagas, clásicos, literatura medieval y tal y me llevaron por otro lado mis lecturas [...] En aquel momento tenía enormes ambiciones sobre escribir historias de este género, con esta estética, solo que a los 10 o 12 o 13 años no tenía ninguna clase de herramienta literaria para hacerlo”, comentó el autor en entrevista con VANGUARDIA.

Esta situación ha provocado que en más de uno se intuya un paralelismo con la realidad, pero Ortuño no lo ubica en un caso particular —como la Cuarta Transformación— sino en su pesimismo generalizado por los gobiernos.

Asimismo, tampoco redujo la creación de este mundo a las típicas clases de personaje que bien podrían encontrarse en una partida de Calabozos y Dragones. De hecho, cabe destacar, la magia como tal no existe en “Matarratas”, aunque sí se habla mucho de la fe, y aunque hay caballeros, ladrones, asesinos, monjes, etcétera, sus roles no se limitan a una función específica, sino que se profundiza en ellos como los personajes que son.

Otro detalle, uno que le otorga gran valor a la novela de Ortuño, es que en ella no encontraremos a ningún Sir John o Sir Mordred, no hay Gandalfs ni Beowulfs, nadie se apellida Potter o Lannister. A diferencia de muchos ejemplos del género escritos desde fuera del Viejo Continente, aquí los nombres de los personajes y de los lugares no pretenden jugar a que están en Europa, no hay intento alguno por sonar a Tolkien, por decirlo de alguna manera. En cambio sí encontraremos nombres como Azul, o Clavo, o Agua, o Bastión, que desde la lengua castellana establecen mucho de lo que son estos individuos, en parte por esta carga que traen, como si se trataran de apodos.

“Quiero repensar la épica y la manera en como se comprenden estos mundos y estos personajes”, explicó el autor, “es muy común que se quieran imitar nombres germánicos, o nórdicos, y cuando se hace desde América Latina uno termina con unos galimatías, con personajes con nombres que no quieren decir nada pero que suenan entre artúricos y élficos y la verdad es que ese tipo de nomenclatura tiene mucho sentido en esas culturas y esa espiritualidad, y por eso acá se necesitaban otros nombres”.

“Y por eso aunque puedan sonar muy sencillos, son tan sencillos como los nombres de Tolkien. Tolkien era un lingüista fabuloso y no pretendo compararme, pero sus nombres eran muy sencillos y lógicos porque contaba historias a través de ellos”, agregó.

También parte casi inherente de la literatura de fantasía y de aventuras —y por supuesto de la ciencia ficción— es la tendencia a producir secuela tras secuela. A veces de forma planeada desde un principio, a veces a raíz del éxito de la primera entrega. Antonio Ortuño también se deslinda de este fenómeno y considera que, a menos que surja una idea lo suficientemente atractiva, “Matarratas” se quedará como este proyecto único y especial.

“Hasta el Quijote tiene esa naturaleza episódica, de series que se van enlazando y forman la gran historia. Es verdad que todo eso siempre un poco distorsionado o adulterado por el talante industrial de estas sagas. Hay gente que desde el principio se pone a pensar voy a hacer 20 libros con estas características y los libros se van haciendo cada vez más caudalosos y aburridos”, comentó

“Yo no sé si algún día continuaré con las historias de ‘Matarratas’, pero si sucede será porque habrá pasado lo mismo que con esta. Una idea muy clara de escribir, es decir, al libro le ha ido muy bien, afortunadamente, pero eso no me compromete a escribir un segundo o tercer o cuarto libro. Y entendiendo que la lógica de las aventuras es que abren la puerta a más aventuras [...] Lo que no quiero es cumplir con una especie de plan industrial”, concluyó.