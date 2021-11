$!Mezquite Danza Contemporánea comenzará a celebrar sus 25 años en La Besana

“La función se llama así porque son 8 piezas que si bien no tienen una conexión, una obra con otra, el hilo conductor es esta posibilidad de estar, sino físicamente sí emocionalmente con alguien más; puede ser una pareja, un grupo, la sociedad, no sé. Entonces por eso lleva este nombre y cada una de las piezas es la visión de cada uno de los coreógrafos, de cómo es esta posibilidad de estar realmente con el otro”, explicó.

“Y creo que es lo que nos ha mantenido juntos. Ya no son tan comunes las compañías como tal, ahora es muy fácil colectivos o grupos, lo cual es, por supuesto, muy bueno, pero que también los tiempos tan rápidos no permiten que una compañía se establezca, que se cree un lenguaje propio, una mística, pues, de la compañía y eso afortunadamente nosotros lo tenemos y lo valoramos y agradecemos muchísimo”, agregó.

“Cuando llegó Jaime había ciertos grupos de danza contemporánea independientes, y que estaban haciendo cosas. Entré porque vi algunos experimentos que me parecieron muy interesantes, y ya cuando llegó Jaime, con la propuesta de una diplomado, antes de que fuera la licenciatura, la idea era que se formaran bailarines y crearan grupos y compañías, para que el público aquí en La Laguna pudiera conocer qué estaba pasando. Fue difícil al principio porque había muy poco público en los primeros festivales, que eran muy interesantes porque venía gente de México, compañías extranjeras y poco a poco el público es enteró de que existe la danza contemporánea, que puedes estudiar esta carrera, y si bien ya hay un público... yo creo que el arte posmoderno no es para las masas. No se va a llenar el coliseo, no va a haber portazos, pero poco a poco la gente sensible se interesa por todas las manifestaciones posmodernas y creo que es lo importante, que poco a poco crezca el público y llegue, sobre todo, a las nuevas generaciones”, concluyó.