‘Mis hijos eran todos’: Teatro que se mira en un espejo

La puesta muestra los intentos de un joven autor por escribir un texto digno para un taller avanzado de dramaturgia —al que soberbiamente se inscribió, sin contar con las capacidades para ello—, y en el proceso explorará estos géneros, sus propias inquietudes y demonios, así como cuestiones fundamentales y amenazas contemporáneas del teatro mismo.

“Desde hace rato nuestros trabajos han sido sobre esa tónica, cómo el teatro se rehace a sí mismo [...] Se llama ‘Mis hijos eran todos’ porque finalmente habla de eso, de esos hijos que no nos pertenecen, que no son nuestros de carne, no son de sangre, son adoptados, como los personajes mismos y así como desarrollamos esta propuesta escénica”, comentó el director a medios durante uno de los ensayos generales.

La compañía El Séptimo Cielo regresa a escena con este montaje, luego de que la pandemia impidiera la producción de otras propuestas desde que estrenaron “La solitaria y tormentosa vida de Gregorio y sus cuadernos”, en febrero del 2020, obra en la que las distintas escenas, en apariencia inconexas, revelaban en su conclusión que se trataba de un ejercicio teatral más, una ficción meta-narrativa dentro del teatro, ejercicio que continuan con esta nueva obra.