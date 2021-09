Museo Hermitage autoriza la venta de NFT de Till Lindemann, líder de Rammstein

El museo Hermitage de San Petersburgo anunció un acuerdo legal con el mercado digital Twelve X Twelve para la comercialización de imágenes en formato de token no fungible ( NFT ) de piezas de su colección filmadas y puestas ilegalmente a la venta por Till Lindemann , líder de la banda alemana de rock Rammstein .

El Hermitage envió dos reclamaciones al rockero y, al no recibir respuesta, se dirigió directamente a Twelve X Twelve, espacio encargado de la comercialización de la colección NFTtill creada y puesta a la venta por Lindemann .

Entre las obras puestas a la venta el pasado 31 de agosto por el Hermitage están “Madonna Litta”, de Leonardo da Vinci; “Judit”, de Giorgione; “Lilac Bush” (“Las lilas”), de Van Gogh; “Composition VI” (“Composición VI”), de Vasili Kandinski, y “Corner of the garden in Montgeron” (“Esquina del jardín en Montgeron”), de Claude Monet.

Los NFT son un tipo especial de archivo digital criptográfico que representa algo único y no puede ser intercambiable, como las criptomonedas u otros tókenes que son fungibles.