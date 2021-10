Museo danés pide a artista devolución de dinero... ¡Entregó dos lienzos en blanco!

Este viernes se dio a conocer que el Museo de Arte Kunsten de Aalborg en Dinamarca pagó al artista Jens Haaning 84 mil dólares por adelantado para recrear dos esculturas antiguas. En cambio, se quedó con el dinero y creó dos obras a las que llamó arte conceptual.

Haaning, un hombre de 56 años que vive en Copenhague, bautizó sus trabajos como “Take the Money and Run” (“Toma el dinero y corre”) y se trata simplemente de dos marcos de pizarra en blanco sin nada en ellos.

“Haaning despertó a mi equipo de comisarios y también me despertó un poco, pero también me he reído porque era realmente humorístico”, declaró el jueves Lasse Andersson, director del museo de la ciudad de Aalborg, al Newsday de la BBC. “Es el dinero del museo y tenemos un contrato que dice que el dinero se devolverá el (16 de enero)”.

No se ha aclarado aun si el museo emprenderá acciones legales. Haaning ha insistido en entrevistas públicas en que no tiene intención de devolver el dinero.

El artista dijo que su gesto tiene como objetivo mostrar “que también tenemos la responsabilidad de cuestionar las estructuras de las que formamos parte”.