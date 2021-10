“Nautilus”, la galería de arte contemporáneo que está a mayor altitud del planeta

Sorprendente como es que exista una galería de arte en el campamento base de una montaña, alguien le sugirió presentarse al récord Guinness. Doura no le encontró mucho sentido a la idea, pero aplicó, y en 2010 recibió el certificado por “la galería de arte contemporáneo a mayor altitud del mundo” .

DEL ACONCAGUA A HOLANDA

Agotado de escuchar sobre la semejanza de sus obras con las del pintor holandés Vincent Van Gogh, Doura decidió que debía intentar mostrar sus pinturas en Países Bajos.

Se acercó con su trabajo a la cancillería argentina y un año más tarde fue invitado al país europeo para participar de un encuentro con pintores. Poco después fue convocado también a crear una serie de obras para el primer museo de Arte Latinoamericano en la ciudad de Amersfoort.

“Creo que debo ser uno de los pocos argentinos vivos que tienen un trabajo en un museo en Holanda”, afirma.

TÉCNICA Y ESTILO

Miguel no solo pinta el Aconcagua y su entorno, tiene una obra variada, mayoritariamente vinculada a paisajes, aunque también abunda la figura humana.

Por el color, el ritmo y el trabajo en el exterior, el artista ha manifestado sentirse como una “especie de posimpresionista contemporáneo”.

Con respecto a su técnica, se siente cómodo con el color y el trazo, por eso no teme utilizar los pasteles, un material que no requiere de agua, que por las temperaturas en la montaña podría congelarse, pero cuyo trazo no es posible corregir una vez realizado.

Muchos de sus trabajos están compilados en “El pintor del monte Aconcagua”, un libro sobre su vida y su obra traducido a varios idiomas.

“Nunca pensé llegar a vivir de la pintura, del arte, por diferentes razones. Nunca pensé quedarme estas 20 temporadas en Aconcagua (...), es algo totalmente inesperado, y nunca pensé estar donde estoy hoy con la pintura”, manifiesta.

EL REGRESO A “MULAS”

A la espera de retornar al cerro, después de dos largos años, el artista subraya las cualidades del lugar.

“Lo que tiene de interesante el Aconcagua, es que nos iguala, uno está igual de cansado, igual de sucio, come más o menos la misma comida, siente el mismo frío y se pregunta millones de veces qué estoy haciendo aquí”.

Por eso afirma: “Nos recuerda quiénes somos, seres humanos en un planeta, con diferencias de todo tipo, pero un puntito más en el espacio”.