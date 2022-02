$!‘Niña Sola’: Porque la violencia de género no es cosa nueva

En entrevista con VANGUARDIA, Ávila ahondó sobre este proyecto que aborda no solo el caso del asesinato de Cintia, sino toda la violencia que rodea las vidas de ambas mujeres, misma que no habían reconocido hasta entonces, y da pie a continuar la conversación, así como las acciones, para erradicar este fenómeno social.

“Yo creo que sin duda para ellas fue algo muy duro. Creo que fue algo complejo pero ahí yo también descubrí que ellas tenían una gran capacidad para narrar, porque los testimonios están repletos de detalles, de elementos muy precisos. Tienen una gran capacidad para contar y eso definitivamente me ayudó a mí, porque no había un guión para la película, había solamente temas de los que quería platicar e intervenir yo lo más posible y eso le ayudó muchísimo a que los testimonios del documental no estén cortados y no se sientan como manipulados. Fue un proceso de aprendizaje muy importante. Es el primer documental que hago y yo solamente sabía que quería hacerlo de la manera más libremente posible, olvidando reglas y olvidando estilos y demás. Estaba ahí para que saliera lo que sea, lo que necesitara. Fue un gran aprendizaje, me enseñó a mí sobre todo a escuchar, a poner atención”.

Seguramente es la historia de todos los documentalistas, pero trataba de alejarme, no tener opiniones. Ahí mis opiniones salían sobrando, en los momentos cuando estábamos grabando. De entrada lo que yo quise hacer era escuchar, porque me parecía que la película se tiene que abocar al problema que está tratando. Y el gran problema acá era que no escuchamos y Arcelia y Bertha lo que necesitaban era eso, que las escucharan

“Creo que es muy difícil el no ser subjetivo a la hora de hacer una película, pero acá lo que para mí era importante era que yo no quería reflejar a los personajes como yo los veía, sino como ellos se veían.

¿Descubriste algo sobre la violencia de género en México gracias a este proyecto?

“Me gustaría que no nada más me enseñara a mí. Me gustaría que hayamos logrado hacer algo quede que a quien lo vea le funcione para empezar a hacerse preguntas, para empezar a cuestionarse su propia vida y para desarrollar... creo que a los mexicanos nos hace falta mucha empatía. Ese tipo de cosas son las que espero que no solamente yo aprenda. Claro que lo voy a aplicar hacia mi vida, pero la intención de hacer esto es para que la gente lo transforme”.

¿Crees que el mensaje pueda llegar a quienes niegan la realidad de la violencia de género que sufren las mujeres a diario en el país?

“Yo sí creo que no se le va a poder cambiar la forma de pensar a todo el mundo. Tampoco creo que sea saludable tener objetivos así de ambiciosos, porque lo hemos vivido en ciertas proyecciones de la película en donde hay esto, lo acabamos de vivir aquí en una proyección en Ciudad de México. Yo hice un comentario y un tipo no estaba de acuerdo porque creía que a las mujeres no les iba mal en México.

Lo interesante ahí fue que todas las mujeres en la sala se fueron en contra de él. Creo que así como que medio escuchó, porque al final me pidió la película, al parecer da clases en algún. Entonces ya no sé si fue algo positivo, pero cómo trasladamos el ‘es una sacudida de cabeza lo que se necesita’. La respuesta no puede ser más violencia, sino todo lo contrario. Creo que esa es la clave, ahí empieza la pregunta, pero hay cosas que no sé, hay cosas que pueda imaginar y a mí lo que me mueve es hacer películas, partir de muchas preguntas, incomodidades, de críticas”.