$!‘Padres sin hijos’: Narraciones de las paternidades desconocida

“Pienso en esta parabola, que a mí me perturbaba mucho, la de Abraham e Isaac en el monte, en este sacrificio del hijo para alcanzar la gracia divina. Son como metáforas del sacrificio y del amor paternal que definitivamente requieren mucho análisis para comprender la analogía. Y ya conforme fui creciendo, que estuve analizando la relación con mi propio padre, una relación buena, porque todavía nos hablamos bien, nos amamos y nos vemos con mucho gusto, no es algo que pueden decir todos, desgraciadamente, pero hubo momentos muy duros también. Y estos desencuentros y reencuentros son definitivamente uno de los alimentos de ese libro, esa idea que yo reflexionaba ¿qué es lo que sostiene el amor de un padre por su hijo y de un hijo por su padre?”

Agregó, entre risas, que como miembro de la “generación de cristal” también se cuestionó en su momento, y hasta la fecha, las características de lo que debe ser un hombre o un padre en específico, las actitudes que debe poseer y los roles que debe cumplir.

“Cuando yo descubrí que iba a ser papá, hace tres años, estos fantasmas, estas preocupaciones, estos miedos, surgieron una vez, ahora no desde el punto de vista del hijo, sino desde el punto de vista del padre. Ahora a ti, que te tocó tantas veces ser el verdugo te va a tocar ser el enjuiciado. Como hijos finalmente llega una edad en la que nos creemos con la capacidad de juzgar a nuestros padres, y pues esa es como la gran rueda de la vida en la cual yo sé que mi hijo será al que le toque hacer un juicio sobre lo que yo hice por él, mientras tanto yo lo amo”, expresó.

Si bien estas inquietudes son generales, las tramas de los cuentos parten de anécdotas reales, desde la realidad mexicana repleta de padres ausentes, hasta el impacto de la violencia en esta relación y cuestiones terriblemente cotidianas como la muerte accidental de pequeños que son olvidados en el asiento trasero de un coche.

“Eso pasa con mucha más frecuencia de la que quisiera pensar, hay muchos niños que se mueren así, que dejan en el asiento trasero de un coche. ¿Qué peor tragedia o qué peor error puede haber que le pase algo a tu hijo por tu culpa?”, comentó, “estas anécdotas originalmente son ideas, una frase, una escena, un momento, una sensación, y los trato como de ir organizando en forma de relatos que transmitan una sensación, que fue la que a mí me queda de esta lectura”.

Asimismo recordó una anécdota que le contó su propio padre de cómo casi muere él, siendo un bebé, por una cuestión médica en carretera. El hecho de que un padre pierda a su hijo ni siquiera tiene un vocablo para llamarlo en la lengua española, esto detona en el escritor reflexiones sobre la relación que como sociedad tenemos con respecto de la paternidad.

“El aborto es un tema bien complejo pero cuando es un bebé deseado, que es lo que me gustaría resaltar eso del relato, y cuando ves amenazada esa vida que viene, haces todo lo posible por evitarlo y la realidad es que no siempre se puede, ese producto se pierde y los padres que veían con ilusión esta vida que venía en camino quedan devastados”, expresó, “principalmente la sociedad se enfoca en el apoyo emocional y clínico de la mujer, que es la que lleva la peor parte, y los batos ahí se quedan solos, sin un apoyo emocional, tangible por parte de la familia y los amigos porque no saben qué decirte. La sociedad no sabe qué hacer con ese tipo de duelo porque apenas nos estamos dando cuenta que sí se vive ese tipo de duelo”.

“Yo creo la gran tragedia de la paternidad es que tenemos que aprender que nuestros hijos son mortales, no debemos dar por hecho a nuestros hijos. Uno empieza a comprender ciertos dolores en las anécdotas paternales que antes eran incomprensibles”, concluyó, “yo siempre he pensado que uno escribe literatura para cambiar uno mismo. Escribe literatura para cambiar al personaje, para cambiar al lector, y también es un proceso de cambio de uno mismo. No digo que sea para todos pero para mí sí lo es. En el proceso de preguntarse uno cosas, de hacer que el personaje se pregunte cosas, se ponga en conflicto distintos niveles de valores humanos”.

Padres sin hijos” de Hiram Ruvalcaba es editado por la Universidad Autónoma de Nuevo León, se encuentra a la venta en su Casa Universitaria, así como en la librería El Sótano y en Amazon y iBooks, además de manera directa en las redes del autor en Facebook y Twitter.