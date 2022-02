$!‘Pausa’ de Wendy Hernández: Taumateatro presenta a un amor inconforme

“Amar es un acto de valientes...” dice una de las líneas de la obra “Pausa”, de Wendy Hernández, que desde la escena elabora preguntas sobre lo que las personas estamos o no dispuestas a hacer, y aceptar, por estar en una relación amorosa.

La obra de teatro, producida por Taumateatro, llega este fin de semana a Sala Prisma, con el apoyo del programa Jóvenes Creadores 2021, del Sistema de Apoyos a la Creación y Proyectos Culturales, bajo la dirección de Saúl Margal.

“Es una obra muy dinámica, muy corta, que invita mucho al juego. En ese momento no tenía trabajo para este año y decidí montarla”, comentó el director en entrevista con VANGUARDIA, “me agrada que son dos personajes, me agrada el tema que aborda, me agrada que son escenas muy dinámicas, muy diferentes una de otra, son nueve escenas y en cada un se presenta una situación muy diferente y es muy fácil de identificarte con el texto”.