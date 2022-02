$!Pedro Reyes entregará sus esculturas para el juego con el público

Otras de los performances de la exposición ‘Escultura social’ se basa en las bibliotecas, lugares que son muy pocos visitados en México y las cuales no han tenido éxito, en parte por la negativa de prestar libros debido al miedo de que no sean regresados. “Una biblioteca que no presta es una cárcel de libros”, como indicó Reyes. Es así, como el artista comenzó con un experimento un proyecto con su biblioteca personal en donde se dio cuenta de que la gente sí devuelve los libros. Algo que replicara en el museo MARCO con la biblioteca de éste, la cual no ha estado abierta al público por más de 20 años.