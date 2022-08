$!Presenta Christian Luna su libro ‘Triquinosis’ en el Cerdo de Babel

El pasado jueves, el escritor Christian Luna presentó su libro de cuentos “Triquinosis”, publicación independiente que reúne 12 relatos urbanos, que deambulan entre lo social y lo personal.

El evento se realizó en la Taberna el Cerdo de Babel, sitio que resultó adecuado en la medida que el nombre del libro refiere a una enfermedad parasitaria cuya principal fuente de infección es considerada la carne de cerdo.

Al inicio de su participación, relató una historia de la vida real que “tiene todo: velocidad, peligro, desobediencia, tecnología, Pedro Infante y un final feliz”.

“Tal vez por eso no me gusta como cuento. Aunque funcione como relato tiene un final totalmente feliz, es una historia optimista. No es que vaya por la vida deseando que la gente no abra su propia aerolínea [...] pero es como escuchar la narración de un milagro”, agregó.