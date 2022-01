$!Presenta Grizelda Tamez su 'cielo' pictórico

En el evento la artista compartió la experiencia que fue crear estas obras en el transcurso de la pandemia: “Desde que empezó la pandemia me puse a pintar e hice toda esta obra, toda es abstracta, excepto uno que lo hice especialmente para una de mis nietas...son coloridas porque ha mi me gusta mucho el color vivo”, comentó.

La pandemia ha sido muy fructífera para esta artista consolidada, quien cuenta que “yo siempre he trabajado mucho, tengo muchas obras, cuando tuve de maestro a Rufino Tamayo él siempre decía que artista que no tenía mínimo 200 obras no era artista , era aficionado”, dijo.

La exposición abierta al público en el Museo Rubén Herrera, ubicado en la calle General Cepeda en la Zona Centro, estará hasta mediados del mes de abril, donde los asistentes podrán recorrerla y adquirir alguna pieza si están interesados.