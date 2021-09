Subastan Christie’s una obra de Basquiat inspirada en Leonardo da Vinci

Christie’s subastará en Londres el próximo 15 de octubre la obra de Jean-Michel Basquiat “Because it hurts the lungs” (1986) , inspirada en anotaciones de Leonardo da Vinci .

“Este objeto juega con la historia del arte, reflejando el apetito de Basquiat por explorar los artistas que le precedieron, así como todos los aspectos de su propia historia cultural”, indica en un comunicado Cristian Albu, de Christie’s.

La casa de subastas presentó “Because it hurts the lungs” en la sede de Hong Kong, donde el trabajo se exhibirá al público antes de iniciar una gira por Nueva York y Londres.

La obra será la protagonista de la subasta nocturna que Christie’s dedicará en la capital británica el próximo 15 de octubre al arte del siglo XX y XXI.