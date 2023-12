¿Te gusta leer? Estos 4 libros atraparán tu atención

México, ¿socio estratégico del Tercer Reich?, de Juan Alberto Cedillo

Durante la Segunda Guerra Mundial, la República Mexicana contribuyó a alimentar la insaciable maquinaria de guerra del Tercer Reich con toneladas de materias primas y metales estratégicos que fueron enviados primero legal y posteriormente de contrabando a través de los puertos de Veracruz y Tampico. La inédita colaboración entre el presidente nacionalista Lázaro Cárdenas del Río y el canciller Adolfo Hitler se fraguó desde meses antes de que en México se decretara la expropiación petrolera.

100 años de la radio. La historia contada por los protagonistas de Nuevo León.

Los análisis en torno a los medios de comunicación han vislumbrado la muerte de la radio en diferentes ocasiones. Y no sólo los análisis, The Buggles, desde los 80, popularizó la premisa de que el video había matado a la estrella de la radio. Paradójicamente, en el marco de los cien años de su fundación, no resulta impreciso afirmar que la radio está más viva que nunca y en un proceso de readaptación a nuevas tecnologías y audiencias.

Para entender el surgimiento, el auge y las adversidades sorteadas durante estos cien años de existencia, presentamos una serie de testimonios de los personajes que han forjado la historia de la radio en Nuevo León. Siendo coherente con la característica tradicional del medio -la voz-, esta es una historia oral de las estaciones, personajes, tópicos, programas y audiencias, que refleja la pluralidad de voces y visiones que han coexistido estos cien años.

¿Cómo repensar la vigencia de la radio? ¿Cómo evaluar su relevancia como medio de comunicación de masas en el siglo XX y su rol en el siglo XXI? De entrada, a través de la historia. La radio no ha muerto; vive, sobre todo, en las palabras que conforman estos testimonios.

Diccionario de creencias y tradición oral de Nuevo León de Lilia Verónica Alanís Loera y Juan Cristóbal López Carrera

Este texto busca difundir un componente de nuestra historia y cultura: la tradición oral. Reúne de manera concisa una serie de creencias mágico-religiosas y costumbres de la población campesina. Tiene un acceso alfabético e incluye, de cada concepto, una síntesis y descripción derivadas del contexto regional: cada noción se ejemplifica y complementa con testimonios, historias, fragmentos de lírica popular y citas de publicaciones. En el desarrollo de la obra se sigue la lógica de la mentalidad popular, aun cuando muchas de las referencias y garantes de esta parezcan inverosímiles pero que, en su conjunto, muestran la rica tradición de nuestra gente.

El Secreto está en mi Casa de Patricia Salazar Marroquín

“En El SECRETO está en mi CASA, Patricia Salazar ahonda y al propio tiempo circunda con prudencia los asuntos más complejos que atañen a la sociedad actual; no absolutiza ni generaliza, sin embargo, deja en claro que las políticas públicas enfocadas en la familia y la prevención social necesitan de una resuelta evolución”, escribe en el prólogo la exministra de la SCJN, la dra. Olga Sánchez Cordero. Con este breve párrafo, ahonda en la temática del libro: la familia, la prevención del delito, la necesidad de la comunicación hacia adentro y no fragmentada por los dispositivos electrónicos. En este libro se encontrarán medidas e ideas para tratar, desde la prevención en el núcleo familiar, con ese gran látigo de la sociedad contemporánea: la violencia.