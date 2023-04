¿Te gusta leer?, estos cuatro libros atraparán tu atención

Las visiones de José Emilio Hernández

Inspirado por los relatos de la vida revolucionaria, Ramón Llanes deja a su mujer y parte en busca de Pancho Villa. No tardarán en unirse a su periplo Atanasio, acompañante con traza de escudero, y la burra Lucinda. En esta obra, ganadora del Premio Nacional de Dramaturgia Joven Gerardo Mancebo del Castillo 2021, José Emilio Hernández despliega una aventura quijotesca en el contexto de la revolución mexicana. Esta pieza dramática, en la que no faltan diálogos inteligentes y llenos de humor, convierte a la época revolucionaria en el escenario ideal para dar vueltas de tuerca a varios temas centrales de la literatura nacional.

Madre de Óscar Pantoja

Una página en negro resume en gran parte la historia de la violencia en Colombia, por eso no es fortuita su presencia en el libro que fue ganadora del concurso de novela Ciudad de Bogotá 2021. Ahí cabe todo y no cabe nada, como en la desgarradora historia que poco a poco va tomando sentido a través de la palabra contundente que emplea el autor, aún para describir aquellas situaciones de desasosiego que debe padecer la protagonista, acaso la presencia de un padre castigador, como lo han sido por siglos las clases dominantes en un país de mestizaje no aceptado y de arribismos económicos aún a costa de lo que sea, anuncia una herencia maldita que no quisiéramos recibir, pero que a costa de leguleyadas es también de todos.

El multiculturalismo y “la política del reconocimiento” de Charles Taylor

El debate político sobre el multiculturalismo y el reconocimiento es un debate importante en los ámbitos académicos, recintos universitarios, asociaciones étnicas, entre las feministas y los gobiernos de todo el mundo. Charles Taylor ofrece una perspectiva filosófica con fundamentos históricos acerca del reconocimiento a la identidad de muchos grupos.

Lucero del alba de Wu Ming 4

La primera Guerra Mundial terminó y después de haber realizado su servicio para el ejército británico, tres jóvenes poetas deben regresar a su vida de antes de la guerra. ¿Cómo cambiar los fusiles por las bancas de la universidad? La labor no resulta para nada sencilla, pues fantasmas merodean dentro y fuera de ellos mismos. Es en este complicado contexto que en su camino se cruza un muy peculiar personaje, Lawrence de Arabia, el Rey sin corona. Su llegada traerá consigo a la vida de los poetas cambios que, a su vez, los llevarán a replantearse su vocación. Las palabras, dicen, dan significado a las cosas, son creadoras y destructoras de mundos y en manos del poeta guardan un poder especial. Nos toca a nosotros decidir cómo usar la pequeña fuerza creativa que poseemos.