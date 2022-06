$!‘Teatro para Niños Talento’ llega a su octavo aniversario celebrando al arte y la niñez

“La idea de crear talento surge porque estuve en Estados Unidos un año trabajando con niños y me toco empaparme mucho de proyectos de teatro infantil y cuando regrese aquí en Saltillo, me di cuenta que no había teatro para niños, de hecho, no existían compañías independientes, solo estaban las universidades que hacían proyectos de teatro, entonces de ahí nació “Talento”, con la intención de hacer teatro con y para ellos, pero sobre todo que se tratara de contar historias inéditas y que de alguna manera abordaran temas sociales”, agregó Valdés.

Entre estos temas se encuentran las familias incluyentes, el tema de la migración, este último con la puesta en escena “Niñas Migrantes”, entre otros. Los cuales hacen más empáticos a los niños y les brindan una formación más completa.