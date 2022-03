$!‘Terra puro teatro’: Juan Antonio Villarreal expone sus ansias creativas

Villarreal comentó que en sus obras siempre hay una directriz, una línea base que comparten todas, y que algunos podrán observar en la muestra.

“El diálogo interior”, señaló, “esta necesidad de que los cuadros o la obra te mire a ti, más que tú mirarla a ella, y a partir de ahí empiece este diálogo. Yo cuando termino un trabajo, una pieza, me toca lo segundo, ponerme a dialogar con la pieza para ver qué me dice a mí. Tampoco es tan premeditado lo que uno hace”.

“En mi caso, si ya lo tengo todo resuelto en mi cabeza no tendría caso hacer esto en papel o en tela, sino por el contrario, a medida que voy trabajando se va haciendo el cuadro a sí mismo y entonces me va empujando a decir cosas”, agregó.

Por su factura, el detalle de la costura y la complejidad de los diseños, los vestuarios destacan por sí solos; pero las pinturas, esos rostros de ojos enormes y melancólicos, así como los escenarios que se plantean a través de la instalación, invitan al espectador a reflexionar más allá de la técnica.

“La reflexión, lo que me deja, es que vale la pena hacer esto. Porque es mi vida. Mi mamá me decía ‘¿Toño de dónde sacas estas cosas, cómo tienes muchas imaginación?’ y yo le decía que no, es mi vida diaria, me voy topando con estas cosas, con las historias, con la gente y así es como sale esto”, concluyó.