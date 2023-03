‘Trash’: La soledad que se esconde los demás y se expone en escena

“Lo primero que hicimos fue un personaje, y a partir de ahí le fuimos poniendo voz e historia. Al principio queríamos hablar de la deep web y esas cosas raras y retorcidas, y no necesitamos de irnos hasta allá, porque la ansiedad, la soledad, estos tiempos que estamos viviendo, en donde después de la pandemia nos quedamos un poco extraños emocionalmente , no necesitábamos de irnos hasta allá para encontrar mugrero”, explicó Neaves, quien también dirige.

“Tiene mucho que ver con la gente que no es vista. La visibilización de las personas, del que está a tu alrededor, a veces no los vemos porque andamos en el ritmo de cada quien, y si alguien necesita ayuda, cualquier tipo de ayuda, emocional, física, no nos damos cuenta y no nos ponemos a pensar, a detenernos a ver qué le pasa al otro”, señaló Neaves.

Asimismo, también representa el primer unipersonal que Gabriel dirige y el regreso de Victoria a este formato, después de su participación en el monólogo “La diosa de la noche” de Javier Treviño en 2017.

TE PUEDE INTERESAR: Llega la lucha de clases de ‘Las criadas’ a Teatro Garnica

La producción se apoya en dispositivos electrónicos, cámaras, que buscan atraer la atención del público de manera diferente y generar también otro acercamiento a la actriz y su interpretación, sumado a la intimidad que el propio espacio de Sala Prisma ofrece.