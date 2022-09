¿Así o más tóxico? Piqué impide que Shakira se mude a Miami con sus hijos

La polémica separación entre Shakira y Gerard Piqué parece no tener fin, cuando todos habíamos pensado que las aguas se habían calmado, la causa dio un giro inesperado, ya que la colombiana perdió la batalla contra el futbolista y no podrá mudarse a Miami con sus dos hijos como lo tenía previsto. Ya en varias ocasiones, la intérprete de “Antología” le repitió que necesita llevárselos porque están siendo acosados por los paparazis, pero el defensor del Barcelona no quiere dar el brazo a torcer.

Si bien, según lo trascendido por la prensa española, recién en dos años se podrá evaluar nuevamente esta causa, a pesar de que Shakira le había ofrecido una gran suma económica para que su ex pareja accediera a firmar los permisos sin ningún tipo de problema, Gerard Piqué los rechazó y esos 2 millones de dólares que iba a usar para saldar la deuda que posee y no quedaron en nada.

