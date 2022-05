$!Athenai: Así se vivió el primer festival de rock inclusivo en Saltillo

El evento comenzó a partir de las 19:00 horas cuando Helpless salió al escenario con una presentación de una hora aproximadamente. Posteriormente la banda originaria de Xalapa, Veracruz, Aqueronte tomo su turno para interpretar sencillos como: “Prisma”, “La caída del estridentista”, entre otros.

Después de una buena dosis de rock, el metal se apoderó del foro con la banda saltillense CaizerKeller, que después de una hora de tocar dejaron el escenario para que Catrines llenara de rock el lugar con canciones como “Libranos del mal” y “No te asustes”, que pusieron a cantar a los presentes.

Otras de las agrupaciones que también se presentaron en el escenario del Foro Amapola fueron Into The Veil Of Death, Lord Belfegor y Áureo.