Atraen ‘Finch’ y ‘Alerta Roja’ más al streaming que a los cines

Las primeras dos semanas de noviembre han dado un fuerte dolor de cabeza a la exhibición mundial en cines la nueva superproducción con el sello de Marvel, “Eternals”, de Chloé Zhao.

Esto porque a pesar de que desde su estreno el primer fin de semana del mes se ha mantenido en el primer lugar de taquilla en Estados Unidos, y en México según la CANACINE ha logrado convocar hasta el momento de escribir estas líneas un total de 2.3 millones de asistentes, la consolidación en el streaming de estrellas sólidas de Hollywood desde ganadores del Oscar hasta actores que también han vestido su respectivo traje de superhéroe han mantenido en la comodidad de su hogar a muchos espectadores que durante la pandemia se vieron forzados inicialmente a tener como única opción de estrenos los que brindaban las respectivas plataformas.

Y más si estas opciones son tan o más atractivas que la que estelarizan la ganadora del Oscar Angelina Jolie con nuestra compatriota también nominada a la estatuilla Salma Hayek, empezando por el estreno el mismo fin de semana del estreno de “Eternals”, en su caso por Apple TV, de “Finch”, la segunda superproducción al hilo después de estrenar en la misma plataforma el año pasado el thriller de la Segunda Guerra Mundial “Greyhound”, de Aaron Schneider, ya que aunque Apple no acostumbra transparentar su número de descargas apenas un día después de estrenar “Finch” en un total de 100 países alrededor del mundo logró más del doble de descargas desbancando a “Greyhound” como la película más vista en los dos años de existencia de Apple TV.

No es para menos, ya que si bien “Finch” comparte con “Eternals” un mensaje alentador en medio de tiempos apocalípticos, el drama dirigido por Miguel Sapochnick tiene más que “Juego de Tronos” (la famosa que él dirigió), la esencia de “Naúfrago”, que dirigió Robert Zemeckis (también director de “Forrest Gump” pero productor también de “Finch”), con Hanks nuevamente en solitario ahora como Finch, el sobreviviente de una hecatombe nuclear que al tener sus días contados precisamente por las radiaciones que han terminado con prácticamente toda la humanidad, fabrica un robot para que proteja la vida de su única compañía en esta situación; su perro Goodyear.

Por otro lado, el fin de semana pasado Netflix no se quedó atrás, y estrenó una no menos costosa superproducción de 200 millones de dólares que bajo el título de “Alerta Roja” reúne de nueva cuenta a uno de los actores más taquilleros del Hollywood actual, Dwayne Johnson, “La Roca”, con Rawson Marshall Thurber, su director de éxitos de años anteriores como “Un espía y medio” (2016) y “El rascacielos” (2018) pero ahora con el plus de compartir créditos con dos igualmente exitosas y taquilleras estrellas que han visto subir sus bonos en la última década precisamente interpretando a superhéroes tanto el universo de Marvel como DC como “Deadpool” y “Mujer Maravilla”; Ryan Reynolds y Gal Gadot, de manera respectiva.

“Alerta Roja” es atinada además de la innegable química entre sus protagonistas por inspirarse en un clásico de Hitchcock como “Para atrapar al ladrón” (1955) con otro de acción y aventuras como “Cazadores del Arca Perdida” (Steven Spielberg, 1981), para encantar a los amantes del género.

