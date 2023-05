Avantasia desde el Río 70

El cielo se enturbió desde la tarde. Es el norte. Viene de la frontera. Desde Texas. La lluvia asoma desde el páramo. Va rumbo a las montañas.

Atrapado, casi una hora, sin salida, en la avenida Almazán. El tren maniobra el viernes a la hora de salida del trabajo. Parece acto terrorista. Los motores se sobrecalientan. Explotan los radiadores.

Enloquecer es lo normal. Aquí sigo atrapado.

Los gondoleros y el maquinista desenredan la madeja de carros. Cada día es supervivencia.

En el recuadro de parquímetros de la Plaza la Purísima, el vendedor de viandas express hace la cruz, la venta y el día con los pasajeros a la Playa en Puerto Vallarta y Guayabitos.

A dos cuadras, el único cine en pie, de la época adolescente de Monterrey, el Río 70, presenta a los alemanes de Avantasia. Power metal sinfónico con influencias de ópera, formado en Fulda en 2000, por el vocalista y líder de la banda de power metal Edguy, Tobias Sammet.

Huele a palomitas hasta fuera de los emblemáticos ventanales. La cúpula del cine es icónica. Quienes circulan por la avenida Constitución la observan.

En ese mismo sitio en 1977-78 vi Star Wars The New Hope. Hoy los metaleros, los seguidores del proyecto, mezcla de dos palabras: Ávalon y Fantasía, y «describe un mundo más allá de la imaginación humana», visten de negro riguroso.

Twisted Mind, Reach Out for the Light (with Ralf Scheepers), The Wicked Rule the Night

(with Ralf Scheepers), What’s Left of Me (with Eric Martin), Dying for an Angel (with Eric Martin), Invoke the Machine (with Ronnie Atkins), Book of Shallows (with Ronnie Atkins) (& Adrienne Cowan), The Story Ain’t Over (with Bob Catley) (& Chiara Tricarico), The Moonflower Society (with Bob Catley), Angel of Babylon (with Ralf Scheepers), Kill the Pain Away (with Adrienne Cowan), The Scarecrow (with Ronnie Atkins), Promised Land

(with Eric Martin) (& Herbie Langhas; without Tobias Sammet), Let the Storm Descend Upon You (with Ronnie Atkins) (& Herbie Langhas & Oliver Hartmann), Avantasia (with Eric Martin), Farewell (with Adrienne Cowan), Shelter from the Rain, (with Herbie Langhans) (& Ralf Scheepers & Bob Catley), Mystery of a Blood Red Rose (with Bob Catley)

Al Encore, Lost in Space (with Chiara Tricarico), Sign of the Cross / The Seven Angels, ajustan esa maquinaria de emociones. Los rockeros ven un espectáculo. Bebieron refrescos, agua y raspados de hielo.

No les hizo falta la cerveza ni el whisky. Tal vez. El after, será en sus casas. La lluvia ya cae en nuestras 11 ciudadas conurbadas.