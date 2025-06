¡Avísale a tus tíos y a tu papá! Confirma Guns N’ Roses anuncia concierto en la CDMX en noviembre

La mañana de este viernes el icónico grupo de rock Guns N’ Roses tomó por sorpresa a sus fanáticos mexicanos al confirmar que el próximo 8 de noviembre se presentará en la Ciudad de México.

El show forma parte de la gira ‘Because What You Want & What You Get Are Two Completely Different Things’ y con la cual ha recorrido Estados Unidos y otros países con éxito.

Se trata de la primera gira con Isaac Carpenter como baterista, tras la salida del histórico Frank Ferrer en marzo de 2025. La gira comenzó el 1 de mayo de 2025 en Incheon, Corea del Sur, y está programada para concluir el 31 de julio de 2025 en Wacken, Alemania, como parte del festival Wacken Open Air