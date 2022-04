Barbra Streisand, Andrew Woolfolk y Klaus Schulze

Como lo comentamos la semana pasada, Coachella terminó el fin pasado con más duetos interpretando “oldies”, como lo fue el de Harry Styles con Lizzo con “I Will Survive” de Gloria Gaynor.

Y aunque es fue el pretexto perfecto para que Lizzo festejara por anticipado su cumpleaños 34 el pasado 27 de abril, la primera cantante ganadora de Grammys y con muchos más galardones de estos (8 en total) y números uno que ella particularmente por llevarle varios años de ventaja, que estuvo de manteles largos el domingo pasado fue la también ganadora de dos premios Oscar, Barbra Streisand, al llegar a los 80 años de vida.

Por lo mismo, cuando Lizzo apenas estaba haciendo sus pininos musicales a inicios de este nuevo milenio, Barbra ya para finales del siglo XX había ganado sus Grammys siete y ocho como Leyenda en 1993 y por Trayectoria de Vida en 1998, y comenzó a hacer historia primero en la música y luego en la pantalla grande en la década de los 60, cerrándola “con broche de oro” al ganar el Oscar a la Mejor Actriz por la adaptación cinematográfica de la obra musical que la catapultó al éxito antes en Broadway, “Funny Girl”, dirigida por el gran cineasta William Wyler. Posteriormente dicho director la inspiró a trabajar detrás de las cámaras, así como la versión también para el cine de otro gran musical de Broadway, “Hello Dolly”, dirigida por otro grande como Gene Kelly (“Cantando bajo la lluvia”).

En los años 70 Barbra Streisand siguió combinando con no menos éxito su trabajo en el cine y la música al grado de ganar su segundo Oscar a la Mejor Canción por el tema “Nace una estrella”, versión 1976, que le dio a obtener de igual manera el Grammy a la Mejor Canción. Hablando de “oldies” y duetos son memorables los temas que interpretó con su compañero de coros, cuando ambos se iniciaban en la música, Neil Diamond, por la también nominada al Grammy “You Don´t Bring Me Flowers”, en 1979; el dueto “Enough Is Enough (No More Tears”), junto a la reina del disco, Donna Summer, también en 1979, y ya en los 80, también con otro de los grandes exponentes de la música disco, Barry Gibb, interpretar otro tema ganador del Grammy como “Guilty”, en 1981.

Sin embargo, ya que mencionamos la música disco, el mismo domingo falleció a los 77 años luego de una larga enfermedad Andrew Woolfolk, mejor conocido como el saxofonista de la memorable agrupación Earth Wind & Fire, tanto en su época de mayor furor que incluyó precisamente el paso por la era de las discotecas entre 1973 y 1985, y una segunda etapa de 1987 a 1993 combinando este trabajo con colaboraciones con otros reconocidos artistas del pop como Deniece Williams; Phil Collins y el también ex Earth, Wind & Fire Philip Bailey y Level 42, entre otros más. Woolfolk fue inducido junto a sus compañeros de Earth, Wind & Fire al Salón de la Fama del Rock and Roll en 2017.

Por último, el martes 26 falleció Klaus Schulze, pionero de la música electrónica, junto a grupos no menos legendarios como Tangerine Dream, a los 74 años. Descansen en paz.

Comentarios a: tavoneto69@yahoo.com.mx