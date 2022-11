Belinda revela uno de sus deseos para el futuro de su carrera: producir su bioserie

El año no comenzó bien para Belinda, ya que un día antes de San Valentín confirmaba junto con Christian Nodal que su noviazgo había llegado a su fin. Hasta el día de hoy hay repercusiones de esa ruptura, pero la artista ha seguido aferrada al cariño de sus fans y sus proyectos laborales para salir adelante.

Con “Bienvenidos a Edén”, la producción de Netflix que se estrenó a principios de mayo del año corriente, y con la vuelta a los escenarios, Belinda ha vuelto a conectarse con su público, que siempre siguió sus proyectos artísticos desde pequeña. Es por eso que, pese a la ruptura amorosa con Nodal y la muerte de su abuela hace unos meses atrás, la actriz luce radiante y es símbolo de resiliencia.

En conversación con el programa “Ventaneando”, la intérprete de “Bella traición” comunicó que la veremos otra vez en la segunda temporada de “Bienvenidos a Edén”, encarnando a África, la influencer que se internó en la isla con otras personas más, para hacer un cambio en su vida.

También confesó que quiere seguir con los conciertos en el 2023 y que no descarta participar en algún otro reality o programa de televisión. De hecho, la ex novia de Christian Nodal se declaró fans de las telenovelas de producción nacional y contó que se animaría a protagonizar algún remake: “Rubí es una de mis historias favoritas, también me encantaba ‘La Usurpadora’, me encantaba ‘Marimar’, bueno, todas las telenovelas de Thalía eran impresionantes”.