C.C. DeVille, Eric Clapton y Rick Gardiner

La semana del aniversario número 40 de la salida del álbum “Río”, de la agrupación británica Duran Duran, terminó con otra importante celebración, en su caso para el género del glam metal ochentero.

Esto por el cumpleaños número 60 del guitarrista líder de la banda Poison, C.C. DeVille, nacido el 14 de mayo de 1962 con el nombre de pila de Bruce Anthony Johansson en el área de Brooklyn, Nueva York, y cuyo interés por la música inició cuando siendo un niño vio en la TV a los Beatles actuar en “El Show de Ed Sullivan”. Conforme fue creciendo lo mismo sucedió con su pasión por la música, pasando de escuchar a los Beatles a otras bandas y solistas británicos como Led Zeppelin, Black Sabbath, los Rolling Stones y David Bowie pero también norteamericanas como Aerosmith, Van Halen, Cheap Trick y Kiss, entre otras.

De hecho, fue tanto el look como la música de Kiss la que vino a influenciar totalmente a Poison, grupo por cuyo lugar de guitarrista líder C.C. ganó en una audición donde competía con Slash, que hizo su propia historia con Guns N´Roses, y que complementaron Bret Michaels en la voz, Bobby Dall en el bajo y Ricky Rockett en la batería. Su época de mayor auge fue de los años 80 a los 90 con álbumes como “Look What the Cat Dragged In” (1986), “Open Up and Say ... Ahh!” (1988) o “Flesh & Blood” (1990), pero varios de sus temas más importantes los han mantenido vigentes como parte de las bandas sonoras de películas como “El Señor y la Señora Smith” (2005) o “La Era del Rock” (2012). También en series de reciente éxito en streaming como “Euphoria” (HBO) o “Outer Range” (Amazon Prime), entre otros más.

Hablando de guitarristas prestigiados y que por su cuenta también han hecho historia, tanto como parte de legendarias agrupaciones británicas del rock como por cuenta propia, el maestro Eric Clapton es noticia no tanto por su música sino por el hecho de haberse contagiado de Covid en el curso de la semana, luego de haber sido uno de los artistas de nivel internacional en haberse pronunciado en contra de las vacunas y las restricciones de la pandemia. Clapton estaba programado para presentarse en las plazas europeas de Zurich, el martes 17, y el miércoles 18 en Milán, por lo que sus conciertos fueron reprogramados. El intérprete de “Layla” y “Tears in Heaven”, de 77 años, dio positivo luego de tocar en el Royal Albert Hall de Londres el pasado 8 de mayo.

Clapton expresó escepticismo sobre la vacuna contra el Covid-19 en el pasado ya que en el 2020 él y Van Morrison lanzaron una canción contra el confinamiento titulada “Stand and Deliver”, que entre otras cosas cuestionaba: “¿Quieres ser un hombre libre o quieres ser un esclavo?”, arremetiendo el año pasado con otro tema titulado “This has to stop”. Las mejores vibras hacia él.

Para concluir, y en notas más desalentadoras, hasta esta semana se dio a conocer la muerte, el pasado 13 de mayo, a los 73 años y por causa del Parkinson, del guitarrista escocés Rick Gardiner, recordado por sus colaboraciones con artistas de la talla de David Bowie e Iggy Pop. Descanse en paz.

