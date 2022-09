Dustin Lance, afamado guionista de ’Milk’ revela que sufre una ‘grave’ lesión en la cabeza

“El camino de vuelta será largo. (...) “Es un momento desafiante y aterrador para un tipo creativo que depende de lo que tenga dentro de su cráneo para trabajar”, explicó Lance en una publicación en su perfil de Instagram.

Por su parte, Lance no fue especificó en qué tipo de lesión es la que padece o qué se la podría haber originado, sin embargo confirmó que ocurrió durante el mes pasado.

“Al mostrar poca mejoría, mis médicos me ordenaron desconectar el cerebro con la esperanza de que se cure. (...) Ahora entiendo que el camino de vuelta será largo”, expresó el creador de la miniserie “Under the Banner of Heaven”.

Fue en julio pasado cuando se vió por última vez al guionista en un acto público, cuando asistió al torneo de tenis de Wimbledon junto a su marido, el saltador olímpico de trampolín Tom Daly.

Por ahora, Lance permanece con su esposo en las islas griegas para mejorarse de su lesión.