Earwig and The Witch: en Netflix desde el 18 de noviembre la película de Studio Ghibli

Earwig and the Witch, la primera película de Studio Ghibli realizada en infografía 3D, llega a Netflix: el canal de YouTube acaba de lanzar el tráiler oficial (multilingüe) de la película, dirigido por Goro Miyazaki, quien ya dirigió The Tales of Terramare y la colina de las amapolas.

Habiéndose unido a la selección virtual del festival Cannes 2020 en la sección 4 Películas animadas, la película se estrenó el pasado mes de diciembre en la televisión estatal japonesa NHK General antes incluso en los cines: llegó a los cines en julio después de un primer turno de fecha (originalmente estaba programado para junio).

Earwig and the Witch está basada en la novela homónima de Diana Wynne Jones, autora del libro “Howl’s Moving Castle” del que se tomó la obra maestra de animación de Hayao Miyazaki.