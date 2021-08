“Homeroom” retrata un año escolar sin precedentes en EU

“ Muchos filmes han explorado la experiencia de ir a la secundaria en zonas pobres de la ciudad. Yo estaba más interesado en algo más parecido a ‘The Breakfast Club’ pero para chicos de color ”, dijo Nicks en una entrevista. “ Mucho fue impulsado no sólo por completar la trilogía, sino que habíamos tenido muchos problemas con nuestra hija y nosotros somos una familia con recursos. Navegar el sistema de salud mental fue muy complicado y comencé a pensar ¿cómo es para las familias sin recursos? ”.

Para completar su trilogía sobre Oakland, Hicks puso su mirada en la secundaria y bachillerato de Oakland, una escuela pública con un estudiantado diverso compuesto principalmente por jóvenes de origen asiático, negros y latinos . El interés de Nicks no era sólo completar esta serie de análisis sobre su ciudad, también era personal. Su hija adolescente, Karina, estaba pasando por un momento difícil . Al hacer una película sobre lo duro que es crecer siendo una adolescente de color en Oakland, él estaba, de alguna manera, haciendo una película sobre ella .

“Homeroom” se hizo entre la tragedia personal y la pandemia . La película estrenada el jueves en Hulu, ganó el premio a mejor edición en el Festival de Cine de Sundance y tiene como productor ejecutivo al cineasta de “Black Panther” Ryan Coogler. Sigue a un grupo de estudiantes a lo largo de un año escolar que, al principio, no muestra ningún signo del cataclismo que se avecina. Al descubrir que tenía tiempo, Nicks se centró en los chicos que serían los personajes principales de la película cuando la pandemia afectó la zona de la bahía de San Francisco. Un estudiante se ve desinfectando una bolsa de Cheetos. Pronto los estudiantes son enviados a casa.

“ Fue difícil. La esencia de esto es contener tu dolor y contener la belleza que estos chicos representaban y por qué estaban ahí y lo que estábamos tratando de capturar. Tener esas dos cosas coexistiendo simultáneamente era algo a lo que me tuve que acostumbrar ”, dijo Nicks. “ La única cosa que me llevo y que considero muy importante es que esta película honra el espíritu de ella. Ella era realmente como estos chicos en la película. Sea como lo esté haciendo, ella nos ha impulsado porque es un milagro que la película siquiera se haya completado ”.

La mayoría de los estudiantes como se ve en “ Homeroom ” no se dirigen a prestigiadas universidades privadas y probablemente tampoco tengan calificaciones destacadas en sus exámenes preuniversitarios SAT. Pero al observarlos pacientemente, “ Homeroom ” muestra su inteligencia, su habilidad para las redes sociales y la fortaleza de una generación multirracial encontrando su propia voz.

“Homeroom” tiene un enfoque de cinéma verité, Nicks califica su estilo como “Wiseman con palabras”, en referencia al cineasta de ficción pionero Frederick Wiseman , predicado en la intimidad. Quería apegarse rigurosamente a la perspectiva de los chicos: “ Que no hubiera voces adultas para nada ”, dijo. “ Zero. Como Peanuts: bla, bla, bla ”, agregó haciendo referencia a la voz incomprensible de la maestra de Charlie Brown.

“ Tenemos un sentido distorsionado sobre cómo juzgamos el potencial en nuestra sociedad ”, dijo Nicks. “ Estos jóvenes no van a Harvard y Yale y la mayoría no está sacando calificaciones perfectas en sus SAT, y a pesar de esto tienen estas habilidades destacadas que les servirán bastante bien en la vida” .

En Hulu, “Homeroon” se podrá ver junto con “The Waiting Room” y “The Force”. Pero la esposa de Nicks, Vanna Sivilay, y su hijo Paolo, no la han visto aún, es demasiado difícil para ellos.

“Lo que esos chicos hicieron en esa película son cosas que mi hija nunca tendrá la oportunidad de hacer”, dijo Nicks, recordando a Karina marchando cuando era niña en 2014 después de las muertes de Michael Brown, de 18 años, y Eric Garner, de 43, dos hombres afroestadounidenses muertos a manos de la policía. “Estos chicos te dejan esperanzado por muchas cosas”.