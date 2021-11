Las palomitas de maíz, ¿el nuevo negocio de los cines ante la crisis?

De acuerdo con el Instituto Mexicano de Cinematografía, el 2019 representó el año históricamente más alto en ingresos por taquilla en México. Después de una década de prácticamente crecimiento constante en los ingresos, el 2020 significó una caída del 83% de las ganancias por exhibición en las salas cinematográficas debido a las prohibiciones durante la pandemia de COVID-19. A pesar del avance en la vacunación a nivel mundial, la industria del cine sigue en crisis, la gente no ha regresado a las salas como se esperaba y el streaming continúa ganando terreno... y en Estados Unidos, el panorama no es muy diferente.

Lamentablemente, la gente todavía no regresa a los cines como antes, por ello, cadenas como AMC en Estados Unidos y Cinépolis en México, han utilizado sus palomitas de maíz como un recordatorio oportuno de la ‘bella tradición del cine’. De acuerdo con aplicaciones como Rappi y Uber, se pueden encargar palomitas sencillas desde 75 pesos, siendo el más caro el Combo Cine en Casa de 408 pesos, ingresos que le han caído muy bien a la empresa mexicana que sigue en expansión, y que hace tan solo unos meses abrió un nuevo complejo en Paseo Villalta en Saltillo.

Esta no es la primera vez que las palomitas de maíz salvan los cines. Hasta la Segunda Guerra Mundial, las salas de cine convencionales no servían palomitas porque tenían como objetivo atraer a una audiencia intelectual y no querían que las palomitas distrajeran al público y arruinaran las alfombras. Durante la Gran Depresión, los cines empezaron a hundirse, pero los que empezaron a servir palomitas de maíz y otros alimentos sobrevivieron, y los propietarios se dieron cuenta de que las concesiones eran sus entradas para obtener mayores ganancias. En 1945, más de la mitad de todas las palomitas de maíz en Estados Unidos se consumían en los cines.