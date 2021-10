Lashana Lynch hace historia en “No Time to Die”

“ Nada tenía sentido. Estoy en medio de las acrobacias y me están enseñando todo lo posible ”, dijo Lynch en una entrevista. “ Y yo pensaba ¿por qué me están enseñando esto?, ¿qué significa? ”.

“No Time to Die”, que se estrenó en cines de Estados Unidos, es la quinta y última interpretación de Craig como el súper espía. Pero la película, quizá más que cualquier otra de Bond, tiene en buena medida su fuerza por las mujeres. Esto incluye a Léa Seydoux, como el romance más duradero de Bond, un personaje con su propia historia complicada, y la actriz cubana Ana de Armas, en una interpretación breve pero llena de acción.

Sin embargo el papel de Lynch es un hito en la franquicia. Con la historia ha llegado la mayor atención hasta el momento para la actriz británica de origen jamaiquino de 33 años, quien interpretó a una madre soltera y piloto de combate en “Captain Marvel”. Lynch ha sido ampliamente celebrada por expandir el mundo históricamente homogéneo de Bond en un papel que, al igual que otros que han dado una mayor representación a franquicias de décadas de antigüedad, también ha generado hostilidad en internet. Cuando se filtró la noticia en 2019 de que Lynch sería 007, su cuenta de Instagram se llenó de comentarios racistas y misóginos.

“Me recordaron la institución en la que me estaba metiendo y el mundo que no apoya a gente como yo”, dijo Lynch. “Una vez que superé esa reacción inicial, me sumergí directo en el trabajo. Convertí esa energía en acrobacias, en filmación, en pasar tiempo con la familia y en reevaluar cómo uso mi celular. Ahora lo meto en estantes, me doy recesos de dos horas”.

“Es algo que siempre de be ser discutido”, agregó sobre la respuesta que generó. “Los jóvenes necesitan escucharlo”.

Lynch atrapó la atención de Broccoli en la obra de teatro de Debbie Tucker Green “Ear for Eye”, en el teatro Royal Court que Broccoli produjo y pronto tendrá una adaptación al cine. Lynch era parte de un ensamble principalmente negro que daba testimonios individuales de la discriminación que experimentan en su vida.

“Me sentí maravillada por ella”, dijo Broccoli, quien también produce la adaptación con Lynch que se estrenará el 16 de octubre en el Festival de Cine de Londres. “Ella es una actriz extraordinaria, bella y talentosa. Parecía una opción obvia para Nomi, el personaje 007. Creo que es una gran estrella”.